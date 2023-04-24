Yalan söyleme konusunda ustalar. Sizi ayakta uyutmakta usta 5 burç..

Yayınlanma: 24.04.2023 - 22:43

Güncelleme: 24.04.2023 - 22:43

Bazı burçlar yalan söyleme konusunda ustadır. Eğer bu burçlar hayatınızdaysa gerçekten dikkatli olmak zorundasınız. İşte yalan söyleme konusunda usta olan burçlar.

Posta'da yer alan bir içerikte; Yalanın kitabını yazabilecek kadar usta olan burçların listesi paylaşıldı.

İKNA KABİLİYETİ YÜKSEK İKİZLER SİZİ KOLAYCA KANDIRABİLİR

İkizler burcu sizi istediği her şeye inandırabilir. Doğal iletişim kabiliyetleri oldukça yüksek olan İkizler burcu, yalan söylemek istediğinde bunu karşısındakinin nabzına göre hiç fark ettirmeden yapabilecek meziyetlere sahiptir.

Çevresindeki insanları kolay ikna edebilme özelliğiyle bilinen İkizler burcu, yalan söylediğinde onun yalanını anlamak hiç kolay olmaz.

DUYGUSAL YENGEÇ YALANLARI RENKLENDİRİR

Yengeç burçları aslında doğrucu davuttur. Sahte davranışlardan hiç hoşlanmaz bu nedenle yalan söylemeyi de tercih etmez ancak Yengeç burçlarının bir nedenle yalan söylemesi gerekiyorsa, bunu hiç açık vermeden yapacaktır.

Yengeç yalanları renklendiren burçlardan biridir. Onun duygusal yapısı bazen karşısındaki insanların üzülmesine tahammül edemez ve onları kırmamak için pembe yalanlara, üzmemek için beyaz yalanlara başvurabilir.

Bu konuda da oldukça hassas olan Yengeç'ler yalan söylemeye karar verdiklerinde kimse üzülmesin diye her şeyi ince ayrıntısına kadar hazırlar. Bu nedenle kolay kolay yalancı bir Yengeç göremezsiniz. Onların yalanları yakalanamayacak kadar ustaca hazırlanmıştır.

TERAZİ YALANINDA DENGESİNİ İYİ BİLİR

Terazi burçları adaletli ve dürüst kişilik yapılarıyla dikkat çeker ancak yalan söylemeleri gerektiğinde bu işi onlardan iyi kimse yapamaz. Flört etmeyi seven bu çekici burçlar özellikle ikili ilişkiler söz konusu olduğunda yalana başvurmayı tercih edebilir.

Terazi burçları yalanı öyle bir dengeler ki onların yalan söylediğini yakalamak kolay olmaz. Genel olarak çekici ve sempatik bir yapıya sahip olan Terazi burçları yalana başvurduğunda bu özelliklerini çok ustaca kullanarak yalanlarının ortaya çıkmasını engellerler.





BU İŞİN KİTABINI YAZAN BURÇ AKREP!

Onlar istedikleri bir şey söz konusu olduğunda ne olursa olsun hedefe kitlenir oyunu kurallarına göre oynayarak istediklerini elde ederler. Bununla birlikte yalana başvurmaları gerektiğinde bu konuda da tam bir usta olacak ve yalan söyledikleri anlaşılmasın diye tüm becerilerini ortaya dökeceklerdir.

Akrepler soğukkanlıdır. Sabırlı ve dikkatli yanları onları istediklerinde en usta yalancı haline getirebilir.

SEZGİSEL BALIKLAR İŞİNİ BİLİR

Duygusal ve yaratıcı olan Balık'lardan kolay kolay yalan söylemesini beklemezsiniz ancak aynı zamanda sezgisel olan Balıklar, başlarına iş açılacağını anladıklarında yalana başvurabilirler.

Yaratıcı yönleri onları yalan söyleyebilme konusunda bir usta yapar çünkü yalanları için göz alıcı kulplar hazırlayabilirler. Bunu nadiren tercih ediyor olsalar da o kadar iyi yaparlar ki anlamak mümkün olmaz.