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Yalan yakaladığında sessizce uzaklaşan 3 burç...

Yalan yakaladığında sessizce uzaklaşan 3 burç...

6.07.2026 23:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yalan yakaladığında sessizce uzaklaşan 3 burç...

Bazı burçlar çevresinden en ufak bir yalan duyduğunda yavaşça o ortamdan uzaklaşır. İşte, yalan yakaladığında sessizce uzaklaşan 3 burç...
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Birinin samimiyetsizliğini veya yalanını fark ettiklerinde tartışmaya girmek yerine, o kişiyi hayatından tamamen silmeyi tercih eden burçlar...

AKREP BURCU

Yalanı bir ihanet kabul eden Akrepler, tartışmaya girerek enerji kaybetmek yerine bağı anında koparırlar.

BAŞAK BURCU

İnsanı analiz etmeye devam etseler de, tutarsızlık gördükleri an o kişiye karşı aralarına aşılmaz duvarlar örmeye başlarlar.

TERAZİ BURCU

Ortamın huzuru bozulmasın diye hemen kavga etmezler ancak içten içe mesafeli bir tavra bürünerek o kişiye olan eski sıcaklıklarını asla sunmazlar.

İlgili Konular: #Astroloji #burç #Yalan

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