Yalnız kaldığında enerjisini inanılmaz hızlı toplayan 3 'şarj edilebilir' burç

Kalabalık ortamlarda, iş yerinde veya sosyal etkinliklerde ne kadar neşeli ve aktif olurlarsa olsunlar; günün sonunda pilleri bittiğinde sessizce kendi alanlarına çekilen o içe dönük şövalyeler... Dışarıdan gayet sosyal görünseler deşarj olabilmek için fiziksel olarak yalnız kalmaya ve sessizliğe ihtiyaç duyarlar.

1. YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

Yengeçler dış dünyada ve kalabalıkta duygusal anlamda çok fazla enerji harcarlar. İnsanların dertlerini dinlemek, ortama uyum sağlamak onları bir noktada tüketir. Evlerine, yani güvenli kabuklarına döndüklerinde dış dünyayla tüm bağlantıyı keserler. Sessizlik, sıcak bir çay ve kendi köşeleri, onların enerjisini sıfırdan dolduran tek şeydir.

2. BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

Başaklar gün boyu zihnen inanılmaz aktiftir; detayları kontrol eder, planları yürütür ve çevrelerindeki dağınıklığı toplarlar. Bu yoğun zihinsel efor akşam saatlerinde onları ciddi bir "veri yorgunluğuna" sokar. Hiçbir uyaranın olmadığı, telefondan veya konuşmaktan uzak o bomboş saatler, onların beynini resetlemesi için biyolojik bir zorunluluktur.

3. AKREP BURCU (23 EKİM - 21 KASIM)

Akrepler dışarıda ketum, gözlemci ve son derece mesafelidir. Ortamdaki enerjiyi sünger gibi çekerler ancak bunu dışarıya yansıtmazlar. Bu pasif gözlemcilik ve zihinsel koruma kalkanı onları fena halde yorar. Hiç kimsenin olmadığı, maskelerini tamamen çıkarıp kendi başlarına kalabildikleri o birkaç saat, onların yeniden dünyaya meydan okumak için depoladığı güçtür.