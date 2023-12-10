Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Aralık Pazartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen Yay burcu günlük yorumu:
Bu aralar hedefleriniz ve hayata dair yapmak istediklerinizle alakalı içiniz içinize sığmıyor olabilir. Fazla adrenalinden kaçınmakta yarar var. Her şeyin fazlası zarar. Özel hayatınıza zaman ayırın ve yakınlara verdiğiniz değeri davranışlarınızla gösterin
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