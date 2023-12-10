Günlük Burç Yorumları: 11 Aralık Pazartesi Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 10 Aralık 2023 - 16:11

Güncelleme: 10 Aralık 2023 - 16:11

Yay burcu ve yükselen Yay burcu günlük yorumu:

Bu aralar hedefleriniz ve hayata dair yapmak istediklerinizle alakalı içiniz içinize sığmıyor olabilir. Fazla adrenalinden kaçınmakta yarar var. Her şeyin fazlası zarar. Özel hayatınıza zaman ayırın ve yakınlara verdiğiniz değeri davranışlarınızla gösterin