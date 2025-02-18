Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Şubat Çarşamba Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Bu aralar hedefleriniz ve hayata dair yapmak istediklerinizle alakalı içiniz içinize sığmıyor olabilir. Fazla adrenalinden kaçınmakta yarar var. Her şeyin fazlası zarar. Özel hayatınıza zaman ayırın ve yakınlara verdiğiniz değeri davranışlarınızla gösterin.
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