Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Kasım Salı Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen Yay burcu günlük yorumu:
Yaşadığınız kararsızlıklar hayatınızın her noktasına negatif şekilde etki ediyor sevgili yaylar. Ne istediğinize karar verdikten sonra attığınız adımlar daha pozitif sonuçlanacak. Biraz yalnız kalıp düşünmek kendinizi anlamanız konusunda destekleyici olacaktır.
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