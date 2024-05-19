Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Mayıs Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
İlişkilerinizle alakalı dengeyi kurma çabanız ve fazla hassasiyet göstermeniz çevreniz tarafından suiistimal ediliyor. Artık kendinizden vermeyin, biraz da almaya odaklanın. Her şeyi tek başınıza çözmeye çalışmanız sağlık problemlerine yol açabilir.
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