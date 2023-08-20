Günlük Burç Yorumları: 21 Ağustos Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 20 Ağustos 2023 - 17:14

Güncelleme: 20 Ağustos 2023 - 17:14

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

İlişkilerinizle alakalı dengeyi kurma çabanız ve fazla hassasiyet göstermeniz çevreniz tarafından suiistimal ediliyor. Artık kendinizden vermeyin, biraz da almaya odaklanın. Her şeyi tek başınıza çözmeye çalışmanız sağlık problemlerine yol açabilir.