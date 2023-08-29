Günlük Burç Yorumları: 30 Ağustos Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 29 Ağustos 2023 - 17:05

Güncelleme: 29 Ağustos 2023 - 17:05

Yengeç burcu ve yükselen yengeçler günlük yorumu:

Bugün hem parasal konularda hem de sağlık alanında beklenmedik gelişmeler yaşanabilir sevgili yengeçler. Fazla düşünüp sorunları gözünüzde büyüttükçe çözümsüz hale geliyor. Hislerinize güvenin. Sezgilerinizi dinlerseniz pişman olmayacaksınız.