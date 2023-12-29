Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Aralık Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Bugün ekonomik konular gündemde olabilir sevgili yengeçler. Maddi altyapınızı güçlendirecek yeni adımlar atabilirsiniz. Risk içeren adımlar atmayın, düşünerek hareket edin. Çocukları olan yengeçler için çocukların sağlık sorunları tetiklenebilir.
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