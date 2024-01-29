Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Ocak Salı Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen Yengeç burcu günlük yorumu:
İlişkilerinizle alakalı dengeyi kurma çabanız ve fazla hassasiyet göstermeniz çevreniz tarafından suiistimal ediliyor. Artık kendinizden vermeyin, biraz da almaya odaklanın. Her şeyi tek başınıza çözmeye çalışmanız sağlık problemlerine yol açabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolcuya övgü!
- 16 Temmuz devleti!
- Saray yeni anayasa için kılıf buldu!
- Kar İstanbul'a ulaştı
- Saadet'ten İmamoğlu'na 'sert' eleştiri
- Kilise saldırganları yakalandı!
- Livaneli: Aradan 30 yıl geçti ama...
- CHP'de 'Çankaya' bildirisi
- 'Soylu ve İçten beni öldürttürecek'
- KYK yurdunda 'ülkücü' karşılaması