Her insan hatalar yapabilir ve ilişkilerde zaman zaman kırgınlıklar yaşanabilir. Ancak bazı burçlar için affetmek kolay değildir. Onlar için güven, emekle kurulan ve kolay kolay geri gelmeyen bir değerdir. Bu nedenle yaşanan bir hayal kırıklığı uzun süre akıllarında kalabilir. İşte, zor affeden 3 burç...

Akrep (23 Ekim – 21 Kasım)

Akrep burcu duygularını derin yaşayan bir burçtur. Bu nedenle ihanet ya da hayal kırıklığı yaşadığında bunu unutması oldukça zordur. Affedebilir, hatta ilişkisine devam edebilir; ancak yaşananları zihninin bir köşesinde saklar.

Boğa (20 Nisan – 20 Mayıs)

Boğa burcu güvene büyük önem verir. Sabırlı ve sakin bir yapıya sahip olsa da güveni sarsıldığında eski haline dönmesi kolay değildir. Bir kez kırıldığında uzun süre mesafeli davranabilir.

Oğlak (22 Aralık – 19 Ocak)

Oğlak burcu duygularını kontrol altında tutan bir karaktere sahiptir. Ancak birine güvenip hayal kırıklığı yaşadığında bunu kolay kolay unutmaz. Mantıklı davranmaya çalışsa da yaşananları hafızasında uzun süre taşır.