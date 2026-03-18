"1981: Türk Basketbolunun Dönüm Noktası” İstanbul Spor Filmleri Festivali’nde gösterilecek

Türk basketbol tarihinin en önemli kırılma anlarından birini konu alan “1981: Türk Basketbolunun Dönüm Noktası” belgeseli, 27 Mart 2026 Cuma günü saat 16.00’da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması’nda, İstanbul Spor Filmleri Festivali kapsamında izleyiciyle buluşacak.

Yapımcılığını Mehmet Altıoklar’ın, yönetmenliğini Ozan Torun’un üstlendiği belgesel, 1981 yılında Türk Milli Basketbol Takımı’nın elde ettiği tarihi başarının, Türkiye’de basketbola bakışı nasıl değiştirdiğini ve “biz de kazanabiliriz” duygusunu nasıl kalıcı hale getirdiğini anlatıyor.

Belgesel, yalnızca bir spor başarısını değil; Türk basketbolunda özgüvenin, emeğin, dayanışmanın ve kültürel hafızanın nasıl oluştuğunu da kayıt altına alıyor. Bu yönüyle çalışma, geçmişe dönük bir anma projesi olmanın ötesine geçerek, yeni kuşaklara ilham vermeyi amaçlıyor.

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) tarafından hayata geçirilen çalışma, Türk basketbol hafızasında özel bir yere sahip olan bu dönemi yeniden gündeme taşıyor. BİDEV, Türkiye’de basketbola emek vermiş isimler arasında dayanışmayı güçlendirmek ve basketbolu eğitim yoluyla yeni kuşaklara aktarmak amacıyla faaliyet gösteren bir vakıf olarak, geçmişin birikimini geleceğe taşımayı hedefliyor.

Spor tarihi ile sinema anlatısını bir araya getiren “1981: Türk Basketbolunun Dönüm Noktası”, festival gösterimiyle birlikte basketbol severleri, spor tarihine ilgi duyan izleyicileri ve kültürel hafızanın izini süren herkesi aynı salonda buluşturacak.