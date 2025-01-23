1 yılda yapay zekaya ne kadar harcağımız açıklandı

Yayınlanma: 23.01.2025 - 19:45

Güncelleme: 23.01.2025 - 19:45

Yapay zeka birkaç yıldır en yükselişte olan konulardan biri. Her alanda kendine yer bulan yapay zeka sistemlerinin bazıları ise ücret ödenerek kullanılabiliyor. Sensor Tower tarafından yayınlanan yeni bir rapor ise yapay zekaya yapılan harcamaları gösteriyor.

YAPAY ZEKA UYGULAMALARINA NE KADAR HARCADIK?

Buna göre yapay zeka uygulamalarına yapılan tüketici harcamaları 1,1 milyar dolar oldu.

Yapay zeka uygulamaları için yapılan harcamalarda ise yüzde 13'lük bir artış görüldü. Bununla beraber genel harcamalar 150 milyar dolar seviyesine kadar çıktı.

Önceki yıla kıyasla yapay zeka uygulamalarına yapılan harcamalar yüzde 200 gibi bir artış kaydedildi. Bu şekilde bir büyüme devam ederse ilerleyen dönemde yapay zeka uygulamalarına yapılan harcamaların ilk 10'a girebileceği aktarılıyor.

Yapay zeka uygulamalarında geçirilen süreler de açıklandı. Buna göre geçen yıl 7,7 milyar saat geçirildi. Adında Ai olan uygulamaların indirme sayısı ise 17 milyara ulaşmış durumda. Raporda, ChatGPT 50 milyonun üzerinde aylık aktif kullanıcı sayısına sahip olarak dikkat çekiyor.