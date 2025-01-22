Yapay zeka altyapısına 500 milyar dolar yatırım yapılacak
ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka altyapısına yönelik 500 milyar dolarlık özel sektör yatırımı yapılacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman, SoftBank Üst Yöneticisi Masayoshi Son ve Oracle Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison'un katılımıyla konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi. OpenAI, Oracle ve SoftBank'ın ‘Stargate’ adlı ortak bir girişim oluşturacağını belirten Trump, söz konusu ortak girişimle ABD'nin yapay zeka altyapısına en az 500 milyar dolar yatırım yapılacağını bildirdi.
Trump, bu yatırımı 'tarihteki en büyük yapay zeka altyapı projesi' olarak nitelendirerek, 100 binden fazla Amerikalıya istihdam yaratılmasının öngörüldüğünü ifade etti. Trump, acil durum kararlarıyla yatırımın gerçekleşmesine yardımcı olacağını söyleyerek, “Çok fazla elektrik üretmeleri gerekiyor ve bu üretimi kendi tesislerinde çok kolay bir şekilde yapmalarını mümkün kılacağız” dedi
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