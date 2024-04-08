100 günü suyun altında geçirdi 22 yıl gençleşti!

Yayınlanma: 08.04.2024 - 02:51

Güncelleme: 08.04.2024 - 02:51

100 gün boyunca su altında yaşayan bilim insanı Dr. Joseph Dituri, su altında kaldığı süre ardından vücut yaşının 22 yıl gençleştiğini açıkladı. ABD Donanması'ndan emekli bilim insanı Dituri, geçen yıl 100 günlük zorlu mücadelesini tamamladı. Bilim insanı, 9 metrekarelik bir alanda tam 100 gün boyunca yaşadı ve Guiness Dünya Rekoru'nu kırdı.

100 GÜN SU ALTINDA YAŞANIRSA İNSAN VÜCUDUNDA NELER DEĞİŞİR?

Donanımhaber'in aktardığı habere göre bilim insanının amaçlarından biri, 100 gün boyunca su altında yaşayan bir insanın basınç ardından vücudunda ne gibi değişikler olacağını araştırmaktı. 2023 yılında Mart ayında suyun altına giren ve Haziran ayında çıkan Dituri, deney boyunca tıbbi uzmanlar ve psikologlar tarafından sürekli olarak izlendi.

Yeni bir tür keşfetti

100 gün boyunca boş kalmayan doktor, denizde olduğu sırada öğrencilerine ders vermeye devam etti suda bulunan tarafından tek hücreli bir organizma dahi keşfetti. Bunun yepyeni bir tür olduğunu belirten bilim insanı, "İnsanoğlu buraya binlerce kez daldı - bu organizma ise hep buradaydı. Sadece biz bakmadık" dedi.

Geçen yıl Haziran ayında yeniden yüzeye çıktığında bilim adamı, kromozomlar üzerinde bulunan ve genellikle yaşam süresinin uzatılmasıyla bağlantılı yapılar olan daha uzun telomerler de dahil olmak üzere sağlığının pek çok alanında iyileşme olduğunu iddia etti.

SUDA YAŞAM BEDEN YAŞINI KÜÇÜLTTÜ

Dr. Dituri, "Şu anda 56 yaşındayım. Biyolojik yaşım 44'tü. Sudan çıktığımda ise bedensel yaşım 34'e düşmüştü. Yani kendi yaşımdan 22 yaş daha genç bir duruma geldim" dedi.

Yolculuk hakkında psikologlar, "Bu izole edici, kapalı ve aşırı bir ortam. Ve insanlar olarak, gezegenimizi genişleteceksek, gezegenler arası yolculuk yapacaksak bu ortamda nasıl yaşayacağımızı gerçekten anlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı

Dr. Dituri, geçtiğimiz Haziran ayında sualtı görevinden çıktığında, kan testlerinin vücudundaki tüm iltihap belirteçlerinde yüzde 50 azalma olduğunu gösterdiğini de ifade etti.

Bilim adamı aynı zamanda 73 günlük eski rekoru geçerek su altında en fazla gün geçirme dalında Guinness Dünya Rekoru sahibi oldu.