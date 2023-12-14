100 metreyi saniyeler içinde koşan robot Guinness Rekorlar'ına girdi

Yayınlanma: 14.12.2023 - 14:15

Güncelleme: 14.12.2023 - 14:15

Robotlar da artık rekorlarla adından söz ettirebiliyor. Güney Kore'de geliştirilen bir robot ise en hızlı dört ayaklı robot rekorunu kırmayı başardı. Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü tarafından tasarlanan HOUND isimli robot, Boston Dynamics'in çok ünlü robot köpek Spot'u gibi bir tasarıma sahip.

HOUND'UN YETENEKLERİ NELER?

Bu çok hızlı koşabilen robot, pekiştirmeli öğrenme yani reinforcement learning yoluyla özel bir simülasyonda eğitildi. 100 metreyi 19.87 saniye gibi çok kısa bir sürede koşan HOUND, bu şekilde rekoru kırdı.

Yayınlanan video ile dört ayaklı bu robotun nasıl hızlanarak koştuğu gözler önüne seriliyor. 45 kilogram ağırlığında olan bu robotun bacaklarına özel bir tasarım uygulandığı için çok daha geniş hareket kabiliyetine sahip oldu.

HOUND çok hızlı koşmasının yanı sıra eğimleri geçip engellerden kurtulabiliyor.