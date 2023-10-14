14 Ekim güneş tutulması saat kaçta? 14 Ekim halkalı güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Yayınlanma: 14.10.2023 - 11:35

Güncelleme: 14.10.2023 - 11:35

Halkalı Güneş tutulması için geri sayım başladı. Güneş tutulmasını merakla bekleyen astroloji meraklıları tutulmanın saatini ve nerelerden görüleceğini araştırıyor.



HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DE GÖRÜLECEK Mİ?

14 Ekim güneş tutulması Türkiye'de görülmeyecek. ABD’de, Pasifik zaman dilimiyle saat 09.13'te başlayacak tutulma Oregon, Nevada, Utah, New Mexico ve Texas eyaletlerinden izlenebilecek. Tutulma, California, Idaho, Colorado ve Arizona'nın belirli bölgelerinden de görülebilecek.

ABD'de gözlemlendikten sonra tutulma, Meksika, Belize, Honduras, Panama ve Kolombiya'dan da izlenecek ve son olarak Brezilya’nın Atlantik kıyısındaki Natal kentinde sona erecek.

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Her yıl çeşitli güneş tutulmaları gerçekleşse de 'ateş halkası' şeklindeki bu tutulmanın nadir görülmesinin sebebi belirli bir 'uydu dinamiğinin' her zaman denk gelmiyor olmasından kaynaklanıyor.

Halkalı güneş tutulması, Ay'ın uydusu Dünya'ya en uzak noktada Güneş'e de daha yakın konumda olduğunda gerçekleşiyor.

Güneş ile Dünya arasına giren Ay, ateşten bir halka gibi beliriyor