200 Megapiksellik kameraya sahip olacak Vivo X300 hakkında yeni bilgiler geldi

Vivo, X300 ve X300 Pro olmak üzere iki akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bu serinin kamera tarafında iddialı olması bekleniyor ve ekran tarafında da beklentileri bir hayli karşılayacak görünüyor. Yapılan resmi açıklamaya göre Vivo X300 6,31 inç ekran boyutuyla ve LTPO OLED ekranıyla gelecek.

Her iki telefon modelinde daha önce yapılan açıklamalara göre iki adet 200 MP kamera yer alacak.

Vivo X300 Pro modelinde yer alan kameralardan birinde 3.7x optik yakınlaştırma sunulacak ve 200 MP 85 mm periskop telefoto kamera yer alacak. Kameranın sensörü ise Samsung imzalı 1/1.4'' CIS ISOCELL HPB olacak. Telefoto kamerada yansımaları azaltan yapıya sahip ZEISS T optik lensi kullanılacak.

Telefonlarda söylenene göre MediaTek Dimensity 9500 işlemcisi yer alacak.

Vivo X300 ve X300 Pro modellerinin ise ne zaman tanıtılacağı henüz açıklanmadı.