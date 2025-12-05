CHP’de il başkanları, kurultayla birlikte parti içi tartışmaların geride kaldığını söylüyor: ‘Anlık çıkışlar geride kaldı’

CHP’de partinin il başkanları, 39. Olağan Kurultay’ın tamamlanmasıyla parti içinde son dönemde başta eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, bazı partililerin yeni çözüm süreci ve “yolsuzluklardan arınma” konusunda yaptıkları açıklamalarla başlayan tartışmaların da geride kaldığını söylüyor. Kılıçdaroğlu’nun hem çektiği videonun hem de kurultay günü bir gazeteye verdiği demeçlerin parti içinde “yanlış bulunduğunu” belirten bazı başkanlar “O çıkışı çoğu başkanımız yanlış bulmuştu ama geride kaldı, artık gündem bile değil. O anlık bir hareketlilikti ve bitti” diyor.

Partide bazı isimler, son dönemdeki eleştirel bildirileri “kurultay dönemi hareketliliği” olarak değerlendirirken, başkanlar da konuyla ilgili “Parti şu an bütün halinde. Bunu genel başkana verdikleri oyla da gösterdiler. Birlikte çalışacağı kadroları seçmesi için de geniş bir kredi verdiler. Listesi delinmeden kabul edildi. Şimdi herkes buna göre çalışacak ve önüne bakacak” yorumunu yapıyor.

‘TARTIŞMALARA GERİ DÖNMEYİZ’

CHP kurmayları, ileride parti içinden yine benzer eleştirel bildiriler gelse de “bu tartışmalara dönmeyeceklerini” söylüyor. Kurultay dönemi hem Özgür Özel’e rakip çıkmaması hem de Parti Meclisi seçimlerinde yönetime karşı bir liste hareketi olmamasına dikkat çekilerek “Kurultay öncesi isteyen herkesin her yere aday olabileceğini söylemiştik. Ancak genel başkana olan destek görüldükten sonra Parti Meclisi seçimlerinde rekabet etmek isteyen bile olmadı. O yüzden bundan sonra da ne olursa olsun, biz tartışmaları orada bıraktık. Yeni yönetimde her bölgeden temsilcisi olan, kapsayıcı bir liste de yapıldı” deniliyor.

Partinin il başkanları da bundan sonra saha çalışmalarına odaklandıklarını belirterek “Şu an yeni programın özetini çıkartıyoruz. Sonra yereldeki iş dünyasına, esnafa ziyaretler yaparak bunu anlatacağız. Ardından da sokakta anlatmaya başlayacağız” değerlendirmesini yapıyor.