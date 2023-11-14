2024 Dünya Robot Olimpiyatı Uluslararası Finali İzmir'de
Bu yıl Panama’da gerçekleşen Dünya Robot Olimpiyatı (World Robot Olympiad-WRO) Uluslararası Finali, 28-30 Kasım 2024 tarihleri arasında “Earth Allies” temasıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde fuarizmir’de düzenlenecek. WRO 2024 Bayrağı, programa ev sahipliği yapan Panama First Lady’si Yazmin Colón de Cortizo tarafından Türkiye heyetine teslim edildi.
Panama Amador’daki Panama Kongre Merkezi’nde düzenlenen WRO 2023 Uluslararası Finali, 90 ülkeden yaklaşık 3 bin 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye farklı takımlarla yarışmalarda temsil edilirken İZFAŞ ve Bilim Kahramanları Derneği iş birliğiyle WRO 2024 Uluslararası Finali’ne ev sahipliği yapacak İzmir, hazırlanan özel stantta tanıtıldı. Etkinlik süresince Türkiye’nin Panama Büyükelçisi Lebibe Gülhan Ulutekin de heyeti yalnız bırakmadı. İZFAŞ ve Bilim Kahramanları Derneği heyeti, WRO 2024 bayrağını, Panama First Lady’si Yazmin Colón de Cortizo, Dünya Robot Olimpiyatları Derneği Genel Sekreteri Claus Ditlev Christensen’in de katıldığı kapanış seremonisinde teslim aldı. WRO Uluslararası Finali, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bilim Kahramanları Derneği iş birliğiyle 2024 yılının Kasım ayında İzmir'de fuarizmir’de “Earth Allies” temasıyla gerçekleşecek. Olimpiyat kapsamında, 90 ülkeden uluslararası finale katılmaya hak kazanan takımlarla yaklaşık 4 bin kişi, İzmir’de dereceye girmek için çalışacak.
DÜNYA ROBOT OLİMPİYATI TÜRKİYE
Dünyada 90 ülkeden yaklaşık 28 bin takımın katıldığı Dünya Robot Olimpiyatı, Türkiye’de, 2014 yılından bu yana Bilim Kahramanları Derneği tarafından Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye adıyla düzenleniyor. Dünya Robot Olimpiyatı, farklı ülkelerde uygulanan ve katılımcı her ülkenin klasman birincilerinin katıldığı, uluslararası bir finalle sonuçlanan yerel ve ulusal turnuvalar serisi. Dünya Robot Olimpiyatı, ilkokuldan üniversiteye dünyanın her yerinde tüm öğrencilerin fikir üretme ve problem çözme gibi yeteneklerini, düşündürücü ve eğitici robot turnuvaları ile aktiviteleri düzenleyerek geliştiriyor. Programa katılan 8-19 yaş çocuklar, takımları ile her yıl belirlenen tema doğrultusunda robotik alanında çalışmalarını yapıyor. Programın Türkiye finalleri 2016 yılından itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bilim Kahramanları Derneği iş birliğiyle fuarizmir’de düzenleniyor.
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