2025 yılının ilk yarısındaki en iyi oyunlar belirlendi

Oyun dünyası için güzel bir yıl olarak başlayan 2025 daha yarısı bitmişken, şimdiden çok beğenilen oyunlara ev sahipliği yaptı. Metacritic editörleri tarafından bu yılın 1 Ocak ve 30 Haziran dönemlerinde en çok sevilen oyunlar listelendi.

Buna göre listenin en başında Clair Obscur: Expedition 33 yer alıyor. Oyun, çıktığı gün ve daha sonra ilk haftasında ayrı ayrı rekor oyuncuya ulaşmayı başarmıştı. 100 üzerinden yapılan değerlendirmeye göre oyun 93 puan aldı.

2025 YILININ EN İYİ OYUNLARI

Listede 100 üzerinden 85 ve üstü puan alan 16 oyun yer alıyor. En çok beğenilen ikinci oyun ise 92 puan alan Blue Prince oluyor. Oyun bulmaca odaklı yapısıyla oyunseverler tarafından çok sevilmişti.





Üçüncü sırada ise yılın en favori iki kişi oynanan oyunu 91 puanla Split Fiction oluyor. Sırasıyla Death Stranding 2: On the Beach 90 puan, despelote 89 puan, The Talos Principle: Reawakened 89 puan, Monster Hunter Wilds 88 puan ve Kingdom Come: Deliverance II 88 puan ile yer alıyor.

Listenin tamamı ise şu şekilde:

Clair Obscur: Expedition 33 — 93/100

Blue Prince — 92/100

Split Fiction — 91/100

Death Stranding 2: On the Beach — 90/100

despelote — 89/100

The Talos Principle: Reawakened — 89/100

Monster Hunter Wilds — 88/100

Kingdom Come: Deliverance II — 88/100

Monster Train 2 — 88/100

The Roottrees are Dead — 87/100

Lonely Mountains: Snow Riders — 87/100

StarVaders — 87/100

Pipistrello and the Cursed Yoyo — 86/100

Mario Kart World — 86/100

Citizen Sleeper 2: Starward Vector — 86/100

The Hundred Line: Last Defense Academy — 85/100

Two Point Museum — 84/100

The Alters — 84/100

Keep Driving — 84/100

Ender Magnolia: Bloom in the Mist — 84/100