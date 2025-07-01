2025 yılının ilk yarısındaki en iyi oyunlar belirlendi

Oyun dünyası için güzel bir yıl olarak başlayan 2025 daha yarısı bitmişken, şimdiden çok beğenilen oyunlara ev sahipliği yaptı. Metacritic editörleri tarafından bu yılın 1 Ocak ve 30 Haziran dönemlerinde en çok sevilen oyunlar listelendi.
Buna göre listenin en başında Clair Obscur: Expedition 33 yer alıyor. Oyun, çıktığı gün ve daha sonra ilk haftasında ayrı ayrı rekor oyuncuya ulaşmayı başarmıştı. 100 üzerinden yapılan değerlendirmeye göre oyun 93 puan aldı.
2025 YILININ EN İYİ OYUNLARI
Listede 100 üzerinden 85 ve üstü puan alan 16 oyun yer alıyor. En çok beğenilen ikinci oyun ise 92 puan alan Blue Prince oluyor. Oyun bulmaca odaklı yapısıyla oyunseverler tarafından çok sevilmişti.
Üçüncü sırada ise yılın en favori iki kişi oynanan oyunu 91 puanla Split Fiction oluyor. Sırasıyla Death Stranding 2: On the Beach 90 puan, despelote 89 puan, The Talos Principle: Reawakened 89 puan, Monster Hunter Wilds 88 puan ve Kingdom Come: Deliverance II 88 puan ile yer alıyor.
Listenin tamamı ise şu şekilde:
Clair Obscur: Expedition 33 — 93/100
Blue Prince — 92/100
Split Fiction — 91/100
Death Stranding 2: On the Beach — 90/100
despelote — 89/100
The Talos Principle: Reawakened — 89/100
Monster Hunter Wilds — 88/100
Kingdom Come: Deliverance II — 88/100
Monster Train 2 — 88/100
The Roottrees are Dead — 87/100
Lonely Mountains: Snow Riders — 87/100
StarVaders — 87/100
Pipistrello and the Cursed Yoyo — 86/100
Mario Kart World — 86/100
Citizen Sleeper 2: Starward Vector — 86/100
The Hundred Line: Last Defense Academy — 85/100
Two Point Museum — 84/100
The Alters — 84/100
Keep Driving — 84/100
Ender Magnolia: Bloom in the Mist — 84/100