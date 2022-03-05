30.000 Yıllık Willendorf Venüs’ünün kökenine ilişkin sır çözüldü
Avusturya’nın Willendorf köyünde bulunan, yaklaşık 11 cm uzunluğunda olan Venüs isimli heykelciğin “oolit” isimli bir taştan yapıldığı belirlendi.
Scientific Reports bülteninde yayımlanan çalışmaya göre, Avusturya’nın Willendorf köyünde bulunan, Avrupa’daki erken dönem sanatın en önemli örneklerinden biri Venüs isimli heykelciğin Willendorf’ta veya civarında bulunmayan “oolit” isimli bir taştan yapıldığı belirlendi.
Viyana Üniversitesi'nde çalışan antropolog (insanbilimci) Gerhard Weber ile iki yerbilimci Alexander Lukeneder ve Mathias Harzhauser’in yanısıra Viyana Doğa Tarihi Müzesi'nde çalışan tarih öncesi dönem uzmanı Walpurga Antl Weiser’in öncülük ettiği bir araştırma takımı, yüksek çözünürlüklü tomografik görüntülerin de yardımıyla Venüs’ün yapıldığı maddenin muhtemelen kuzey İtalya’dan geldiğini keşfetti. Yeni bulgular, Alpler'in güney ve kuzeyinde bulunan ilk modern insanların kayda değer hareket kabiliyetine ışık tutuyor.
1908 yılında Wachau vadisinde bulunan ve Viyana Doğa Tarihi Müzesi'nde sergilenen heykelcik, şimdiye kadar sadece dışarıdan incelendi. Viyana Üniversitesi'nde çalışan insanbilimci Gerhard Weber, 100 yıldan uzun bir süre sonra heykelciğin iç kısmını yeni bir yöntemle; mikro bilgisayarlı tomografiyle inceledi. Bilim insanları, heykel üzerinde gerçekleştirdikleri birkaç geçişten sonra 11,5 mikrometreye ulaşan çözünürlüğe sahip görüntüler elde etti. Bu kalite, başka türlü sadece mikroskop altında görülebiliyor. Weber elde ettikleri ilk veriler hakkında; “Venüs’ün iç kısmı hiç de tekdüze görünmedi. Bu özel nitelik heykelciğin kökenini belirlemek için kullanılabilirdi” ifadelerini kullandı.
Venüs’ten elde edilen tomografi verileri, kayalardaki tortuların farklı yoğunluk ve boyutlarda çökeldiğini gösterdi. Aralarda bulunan ufak deniz kabuğu kalıntıları ve limonit isimli altı adet çok yoğun, büyük tanecikler, daha önce Venüs’ün yüzeyinde bulunan aynı çaptaki gizemli yarıküresel oyukları açıklıyor. Weber bu durumu; “Sert limonitler muhtemelen Venüs’ü yapan kişi heykelciği yontarken düştü” diye açıklıyor.
Venüs’teki oolitin gözenekli olması, kendisini oluşturan milyonlarca küreciğin (ooit) çekirdeğinin çözünmüş olması da elde edilen bulgular arasında. Bilim insanları, sadece 2,5 milimetre uzunluğunda ufak bir deniz kabuğu kalıntısı da belirledi ve bunu Jura döneminde tarihledi. Böylelikle, çok daha sonraki Miyosen jeolojik devrinden kalma tüm diğer muhtemel kayaç tortuları (Viyana Havzası yakınlarında bulunanlar gibi) elenmiş oldu.
Kaynak: Popular Science Türkiye
İlgili Haberler
- 10 bin 500 yıllık Aşıklı Höyük arkeoloji ile sanatı birleştiren sergiye ilham oldu
- İzmir’deki arkeolojik kazıda DNA laboratuvarı kuruldu
- İzmir'deki arkeolojik kazılarda aslan ve panter kemikleri bulundu
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu
- Habertürk muhabirinin İngilizce röportajı gündem oldu
- Akaryakıt zamlarına yurttaşlar isyan etti!
- Uzmanı açıkladı: Gıdalardaki hileyi nasıl anlarız?
- Mahalleliyi iki gündür tedirgin eden olay
- Yardım istedi, darbedilerek dışarıya atıldı
- Uçan tekmeli kavga: Kaldırım taşları havada uçuştu
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
En Çok Okunan Haberler
- Şahan Gökbakar'dan 'Çetiner Çetin' göndermesi
- İETT Genel Müdürü’nden KDV ve ÖTV çağrısı
- NASA'nın Artemis görevi ile adınızı Ay'a gönderin
- 'Ukrayna'da halkın insani koridordan haberi yok'
- Durma noktasına gelebilir: Ekmek fiyatlarını vurdu
- 'Türk futbolcular çok yetenekli ancak...'
- Ölümden dönen Hakan Taşıyan, aylar sonra görüntülendi
- Rusya Ukrayna'da 2 binden fazla askeri tesisi imha etti
- BÜ'ye dışardan üç atama
- UNESCO listesindeki Safranbolu’da yapılaşma tehdidi