30.000 Yıllık Willendorf Venüs’ünün kökenine ilişkin sır çözüldü

05 Mart 2022 Cumartesi, 10:58

Scientific Reports bülteninde yayımlanan çalışmaya göre, Avusturya’nın Willendorf köyünde bulunan, Avrupa’daki erken dönem sanatın en önemli örneklerinden biri Venüs isimli heykelciğin Willendorf’ta veya civarında bulunmayan “oolit” isimli bir taştan yapıldığı belirlendi.



Viyana Üniversitesi'nde çalışan antropolog (insanbilimci) Gerhard Weber ile iki yerbilimci Alexander Lukeneder ve Mathias Harzhauser’in yanısıra Viyana Doğa Tarihi Müzesi'nde çalışan tarih öncesi dönem uzmanı Walpurga Antl Weiser’in öncülük ettiği bir araştırma takımı, yüksek çözünürlüklü tomografik görüntülerin de yardımıyla Venüs’ün yapıldığı maddenin muhtemelen kuzey İtalya’dan geldiğini keşfetti. Yeni bulgular, Alpler'in güney ve kuzeyinde bulunan ilk modern insanların kayda değer hareket kabiliyetine ışık tutuyor.



1908 yılında Wachau vadisinde bulunan ve Viyana Doğa Tarihi Müzesi'nde sergilenen heykelcik, şimdiye kadar sadece dışarıdan incelendi. Viyana Üniversitesi'nde çalışan insanbilimci Gerhard Weber, 100 yıldan uzun bir süre sonra heykelciğin iç kısmını yeni bir yöntemle; mikro bilgisayarlı tomografiyle inceledi. Bilim insanları, heykel üzerinde gerçekleştirdikleri birkaç geçişten sonra 11,5 mikrometreye ulaşan çözünürlüğe sahip görüntüler elde etti. Bu kalite, başka türlü sadece mikroskop altında görülebiliyor. Weber elde ettikleri ilk veriler hakkında; “Venüs’ün iç kısmı hiç de tekdüze görünmedi. Bu özel nitelik heykelciğin kökenini belirlemek için kullanılabilirdi” ifadelerini kullandı.



Venüs’ten elde edilen tomografi verileri, kayalardaki tortuların farklı yoğunluk ve boyutlarda çökeldiğini gösterdi. Aralarda bulunan ufak deniz kabuğu kalıntıları ve limonit isimli altı adet çok yoğun, büyük tanecikler, daha önce Venüs’ün yüzeyinde bulunan aynı çaptaki gizemli yarıküresel oyukları açıklıyor. Weber bu durumu; “Sert limonitler muhtemelen Venüs’ü yapan kişi heykelciği yontarken düştü” diye açıklıyor.

Venüs’teki oolitin gözenekli olması, kendisini oluşturan milyonlarca küreciğin (ooit) çekirdeğinin çözünmüş olması da elde edilen bulgular arasında. Bilim insanları, sadece 2,5 milimetre uzunluğunda ufak bir deniz kabuğu kalıntısı da belirledi ve bunu Jura döneminde tarihledi. Böylelikle, çok daha sonraki Miyosen jeolojik devrinden kalma tüm diğer muhtemel kayaç tortuları (Viyana Havzası yakınlarında bulunanlar gibi) elenmiş oldu.



Kaynak: Popular Science Türkiye