4 milyar dolarlık dolandırıcılık yapay zeka ile önlendi
ABD Hazine Bakanlığı, geçen mali yılda en az 4 milyar dolarlık dolandırıcılığın yapay zeka kullanılarak engellendiğini bildirdi.
Yapılan yazılı açıklamada, son dönemde uygulamaya geçirilen geliştirilmiş dolandırıcılık tespit süreçlerinde yapay zeka kullanımına ilişkin veriler paylaşıldı.
Dolandırıcılık tespitinde yapay zekadan yararlanıldığı kaydedilen açıklamada, bu yöntem aracılığıyla Ekim 2023-Eylül 2024 tarihlerini kapsayan mali yılda toplam 4 milyar doların üzerinde uygunsuz ve hileli ödemenin kurtarıldığı belirtildi.
Açıklamada, kurtarılan toplam miktarının yaklaşık 1 milyar dolarının çek dolandırıcılığı, yaklaşık 2,5 milyar dolarının ise yüksek riskli işlemlerin belirlenmesi ve önlenmesiyle ilgili olduğu kaydedildi.
"Bakanlığın, vergi mükelleflerinin parasını etkin şekilde yönetme sorumluluğunu ciddiye aldığı" vurgulanan açıklamada, "Geçtiğimiz yıl boyunca, 4 milyar doların üzerinde hileli ve uygunsuz ödemeyi önleme konusunda önemli ilerleme kaydettik. Uygunsuz ödemeleri ve dolandırıcılığı durdurmak için gerekli araç, veri ve uzmanlıkla federal hükümetteki diğer kurumlarla işbirliği yapmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
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