4.000 yıl önceki taş yerleşim, erken mimari tarihini gösteriyor

Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde 4.000 yıldan uzun süre önce var olan bir taş şehir yerleşimi, Çin'in erken mimari tarihini gözler önüne serdi.

Xinhua
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 15:18
4.000 yıl önceki taş yerleşim, erken mimari tarihini gösteriyor
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Arkeologlar, Bicun arkeolojik alanında yürütülen bazı yeni keşifleri yayınladı.

Arkeolojik alan yaklaşık 4.000 yıl önce Longshan Dönemi'ne ait devasa bir taş şehir yerleşimini içeriyor.

750.000 metrekarelik bir alanı kaplayan ve çift sur ile şehir savunma sistemine sahip olan arkeolojik alan Bicun köyünün kuzeyinde, Sarı Nehir ile onun kolu olan Weifen Nehri'nin birleştiği yerde bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lyuliang'den bildiriyor.


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