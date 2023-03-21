4.000 yıl önceki taş yerleşim, erken mimari tarihini gösteriyor

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 15:18

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 18:46

Arkeologlar, Bicun arkeolojik alanında yürütülen bazı yeni keşifleri yayınladı.

Arkeolojik alan yaklaşık 4.000 yıl önce Longshan Dönemi'ne ait devasa bir taş şehir yerleşimini içeriyor.

750.000 metrekarelik bir alanı kaplayan ve çift sur ile şehir savunma sistemine sahip olan arkeolojik alan Bicun köyünün kuzeyinde, Sarı Nehir ile onun kolu olan Weifen Nehri'nin birleştiği yerde bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lyuliang'den bildiriyor.