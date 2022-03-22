48 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksiyi görüntülemek için iki ayrı araç kullandı

22 Mart 2022 Salı, 00:00

Sarmal gökada; 48 milyon ışık yılı uzaklıkta, Fornax takımyıldızında yer alıyor ve NCG 1097A adlı gökada ile yerçekimi etkileşimleri nedeniyle bükülmüş bir şekle sahip.

NGC 1097’nin görüntüsü Hubble’ın geniş alan kamerası 3 (WFC3) ve araştırmalar için gelişmiş kamerası (ACS) kullanılarak çekildi. Hem WFC3 hem de ACS, belirli dalga boylarında görüntü elde etmek için kullanıldı. Yayınlanan ek görüntüyü oluşturmak için iki araç da galaksiyi gözlemledi, ardından da her ikisinden gelen veriler birleştirildi.

Bilim insanları Hubble’dan gelen görüntülerin nasıl oluşturulduğunu ise şu sözlerle açıkladılar: “Gözlerimiz, yaklaşık 380 ile 750 nanometre arasındaki optik dalga boylarındaki ışık dalgalarını algılayabilir. Beynimiz bu belirli dalga boylarını renkler olarak yorumlar. Buna karşılık, WFC3 veya ACS gibi bir teleskop kameraları, toplanan ışık miktarını en üst düzeye çıkarmak için tek, geniş bir dalga boyu aralığına duyarlı”