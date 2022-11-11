5 metreye uzanan kanatlara sahip yeni tür keşfedildi

11 Kasım 2022 Cuma, 15:59

Southern Methodist Üniversitesinde (SMU) çalışan iki omurgalı paleontologunun da içerisinde yer aldığı uluslararası bir araştırma takımı, yeni keşfedilen cins ve türe Epapatelo otyikokolo adını verdi. Bu uçan dinozor sürüngen, Angola’da keşfedilen ve şu an ABD Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesinde sergilenen büyük deniz memelileriyle aynı bölgede bulundu.

UÇAN BU CANLILARIN EKOLOJİK ROLÜNÜ ÇOK DAHA ANLAMAYI SAĞLIYOR

Populer Science Türkçe'nin haberine göre SMU Dünya Bilimleri Bölümünde araştırma görevlisi olan takım üyesi Michael J. Polcyn, Geç Kretase dönemine kadar uzanan Pterozor fosillerinin Sahra altı Afrika’da son derece nadir görüldüğünü belirtiyor.

“Bu yeni keşif, yaklaşık 71,5 milyon yıl önce Afrika’nın batı kıyısında Bentiaba’nın dalgaları üzerinde uçan bu canlıların ekolojik rolünü çok daha iyi anlamamızı sağlıyor” diyor Polcyn.

Araştırma takımının bulguları Diversity bülteninde yayımlandı.

Epapatelo otyikokolo’nun, günümüzdeki büyük deniz kuşlarına benzer davranışları olan ve balık yiyen bir pterozor olduğu düşünülüyor.

SMU’da dünya bilimleri profesörü olarak görev yapan ve çalışmaya katkıda bulunan ünlü paleontolog Louis L. Jacobs, “Zamanlarını muhtemelen açık deniz ortamlarının üzerinde uçarak ve günümüzdeki sümsük kuşları ile kahverengi pelikanlar gibi beslenmek için suya dalarak geçirmişlerdi” diyor. “Epapatelo otyikokolo küçük bir hayvan değildi. Kanat uzunluğu yaklaşık 4,8 metreydi.”