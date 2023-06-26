53 yılda 2 milyon can kaybı

Yayınlanma: 26.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.06.2023 - 05:12

Sonuçlar kısa bir süre önce Dünya Meteoroloji Organizasyonu (WMO) tarafından açıklanan araştırmaya ait. Yetkililer erken uyarı sistemi ve koordineli afet yönetimi sayesinde ölü sayısının azaltılabileceğini söylüyorlar. Rapor, dört yılda bir düzenlenen WMO kongresinin açılışında sunuldu. İklime bağlı ölüm vakalarının yüzde 90’dan fazlası gelişmekte olan ülkelerde meydana gelmiş. Ekonomik kayıplar ise daha çok endüstri ülkelerinde ama özellikle de ABD’de yaşanıyor. ABD’deki ekonomik kayıpların yüzde 39’u (1.7 milyar dolar) iklimsel olaylara bağlı olarak meydana gelmekte. 2020 ila 2021 yılı arasında 22 bin 608 kişi iklim ve uç hava koşullarına bağlı olarak yaşamını yitirmiş. Afrika’da örneğin 1970’ten 2021’e kadar 1.839 doğal afet kaydedilmiş ve bu felaketler 733 bin 585 kişinin ölümüne ve 43 milyar dolarlık ekonomik kayba neden olmuş.

Economic costs of weather-related disasters soars but early warnings save lives, WMO Press Release, 22.05.2023.



