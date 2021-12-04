ABD, Nvidia’ya karşı çıkıyor

04 Aralık 2021 Cumartesi, 00:00

Yüksek performanslı ekran kartları üretmesiyle tanınan Nvidia’nın Britanyalı çip firması Arm’ı satın alma girişimi, Federal Ticaret Komisyonu tarafından sekteye uğradı. BBC’nin haberine göre, FTC, satın almanın Nvidia’yı bilgi işlem teknolojisi sektörü üzerinde çok fazla kontrol sahibi yapabileceğini belirterek itirazda bulundu.

ABD’li gözlemci yaptığı açıklamada, “Nvidia’nın olası satın alımı, piyasada rekabetin ve yenilikçiliğin azalması, ürün kalitesinin düşmesi, daha az ürün seçeneği ve daha yüksek fiyatların görülmesi ihtimallerini doğurabilir” ifadelerini kullandı.



Nvidia ise söz konusu satın alımın, sektöre fayda sağlayacağını söyledi. Anlaşmanın, Avrupa’daki yasal düzenleyiciler tarafından da incelendiği ve soruşturulmaya başlanıldığı öğrenildi.

