ABD, Nvidia’ya karşı çıkıyor
ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Arm çip tasarım şirketinin Nvidia tarafından devralınması önerisine itiraz etti.
Yüksek performanslı ekran kartları üretmesiyle tanınan Nvidia’nın Britanyalı çip firması Arm’ı satın alma girişimi, Federal Ticaret Komisyonu tarafından sekteye uğradı. BBC’nin haberine göre, FTC, satın almanın Nvidia’yı bilgi işlem teknolojisi sektörü üzerinde çok fazla kontrol sahibi yapabileceğini belirterek itirazda bulundu.
ABD’li
gözlemci
yaptığı açıklamada, “Nvidia’nın
olası satın alımı, piyasada rekabetin ve yenilikçiliğin
azalması, ürün kalitesinin düşmesi, daha az ürün seçeneği ve
daha yüksek fiyatların
görülmesi ihtimallerini doğurabilir”
ifadelerini kullandı.
Nvidia
ise söz konusu satın alımın, sektöre fayda sağlayacağını
söyledi. Anlaşmanın, Avrupa’daki yasal düzenleyiciler
tarafından da incelendiği ve soruşturulmaya başlanıldığı
öğrenildi.
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