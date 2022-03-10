ABD uzay gücü Space Force, uzaya devriye sondası gönderiyor

10 Mart 2022 Perşembe, 09:43

ABD ordusu, uzaydaki erişimini Ay'ın çevresindeki bölgede devriye gezmeye kadar genişletmeyi planlıyor.

ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı'nın paylaştığı yeni bir video, ABD ordusunun uzayda gelecekteki çalışmaları için büyük planları olduğunu ortaya koyuyor. Videoda bahsedildiğine göre bu planlar, Cislunar Otoyol Devriye Sistemi (CHPS) adı verilen yeni bir uydunun yardımıyla ülkenin Ay'ın çevresinde devriye sistemi üzerine yoğunlaştığını gösteriyor.

Videoda, "Şimdiye kadar Birleşik Devletleri uzay görevi için Dünya'nın 35 bin 400 kilometre uzaklığına kadar erişebiliyordu," denirken, Cislunar operasyonu ile bunun 1.000 kat daha geniş bir alana yayılacağından bahsediliyor.

AFRL web sitesine göre, Cislunar Otoyol Devriye Sistemi uzay alanı farkındalığı yeteneklerinin gösterilmesi için tasarlanmış bir uzay uçuşu deneyi.

Uydunun geliştirilmesi Cislunar Otoyol Devriye Sistemi programının bir parçası olarak gerçekleştirilecekken, sonda daha sonra uzaydaki askeri faaliyetleri ve operasyonları denetleyen ABD Uzay Komutanlığı tarafından kullanılmak üzere ABD Uzay Kuvvetleri tarafından satın alınacak.





Kaynak: CHIP Online