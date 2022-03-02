NASA, Ruslar olmadan 'uzay istasyonunu' yörüngede tutmanın yollarını arıyor
Rus birliklerin Ukrayna'ya girişinden beri tansiyon, hem karada hem de uzayda tırmanıyor. Son olarak Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (UUİ) Ruslar olmadan yörüngede tutmanın arayışı içinde. Rusya, istasyonun itilmesinden ve ayakta kalmasından sorumlu.
Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat 6 günü geride bıraktı. Savşta 7. güne girilirken; tansiyon, hem karada hem de uzayda tırmanmaya devam ediyor.
The Guardian'ın haberine göre Amerikan Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (UUİ) Ruslar olmadan yörüngede tutmanın yollarını arıyor.
İstasyonda ABD tarafı, astronotlara yaşam desteği sağlıyor. Rusya ise istasyonun itilmesinden ve ayakta kalmasından sorumlu. UUİ'nin yaklaşık 400 kilometrelik irtifası, Rusların Progress uzay aracının istasyonun irtifasını belirli aralıklarla artırmasıyla mümkün oluyor.
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, haftasonu tehditkar bir açıklama yapmış, uzay istasyonunu Rus tarafının yörüngede tuttuğunu şu sözlerle hatırlatmıştı:
"Bizimle işbirliğini engellerseniz, UUİ'yi kontrolsüz bir şekilde yörüngeden çıkmaktan ve ABD ya da Avrupa'ya düşmekten kim kurtaracak?"
'İSTASYONU ETKİLEMEYECEK' DENMİŞTİ
Bunun ardından NASA yetkilileri, Rusya'ya yönelik ekonomik ve siyasi yaptırımların UUİ'deki operasyonları etkilemeyeceğini savunmuştu. Öte yandan uzaydaki Rus-ABD ittifakı da artan siyasi gerilimle birlikte riske girdi. ABD'nin insanlı uzay uçuşu programına başkanlık eden Kathy Lueders, havacılık ve savunma firması Northrop Grumman'in bu işi üstlenebileceğini ima etti.
Lueders, pazartesi günkü açıklamasında şu sözleri sarf etti:
"Her zaman nasıl daha fazla operasyonel esneklik elde edebileceğimizi düşünüyoruz ve istasyona kargo hizmeti verenler, nasıl farklı yetenekler edinebileceğimize bakıyor."
Northrop Grumman'in 21 Şubat'ta UUİ'ye ulaşan son kargo aracı Cygnus, istasyonu Rus yardımı olmadan yörüngede tutabilme kapasitesine sahip ilk araç olmuştu.
Lueders, "Northrop Grumman irtifa artırma yeteneği sunuyor" dedi ve ekledi:
"SpaceX'teki çalışanlarımız da ek kapasite üretebilir miyiz diye bakıyor."
"KARARSIZLIK YOK"
Öte yandan Lueders, şu anda Moskova'nın UUİ'deki işbirliğinden çekileceğine dair bir işaret görmediğini ekledi. Uzay istasyonundaki operasyonların normal şekilde ilerlediğini aktaran Leuders, şöyle devam etti:
"Mevkidaşlarımızın kararsız davrandığına dair çalışma düzeyinde herhangi bir belirti görmedik."
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