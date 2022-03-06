Üç tonluk roket parçası uzayda dolaştıktan sonra Ay’a çarptı

06 Mart 2022 Pazar, 00:00

Roket fırlatıldıktan sonra atılan bu parçanın, en az yedi yıl dolaştıktan sonra geçtiğimiz cuma günü Ay’ın görünmeyen kısmında bulunan Hertzsprung kraterine çarptığı tahmin ediliyor. Bilim insanları, çarpışmadan çıkan enerjinin 20 metre genişliğinde bir krater açabileceğine inanıyor. Çarpışmanın sonucunda yüzlerce kilometre yüksekliğe ulaşan bir toz bulutu ortaya çıkmış olabilir.

Bilim insanları, Ay’ın yüzeyine ilk defa bir uzay çöpünün çarptığını düşünüyor. Fakat çarpışma Ay’ın uzak kısmında meydana geldiğinden, bilim insanlarının krateri bulması, çarpışmayı doğrulaması ve belki de çarpışmanın tartışmalı sebeplerini çözüme kavuşturabilecek ipuçlarına ulaşması aylar sürebilir.

Pek çok uzman, uzun süredir uzayda dolaşan bu enkazın, Çin’in 2014 yılında Ay’a gerçekleştirdiği ilk atılımlardan biri sırasında fırlatılan bir roketin üst parçası olduğunu düşündü. Fakat fırlatma sırasında kullanılan bu parçanın yıllar önce Dünya’nın atmosferinde yandığını söyleyen Çinli yetkililer, iddiaları reddetti. Roketin daha önce de SpaceX’e ait olduğu düşünülmüştü.



Uzay çöpünün kendilerine ait olduğunu reddeden Çin dış işleri bakanlığı yetkilileri, Chang’e 5 roketinin Dünya atmosferine yeniden girdiği sırada yandığını belirtti. Fakat ABD’li uzmanlar, Çinli yetkililerin 2014’te fırlatılan roketi 2020’de fırlatılan bir roketle karıştırıyor olabileceklerini ve dün Ay’a çarpan cismin birinci roket olduğunu ifade ediyor. Dünya’nın alt yörüngesindeki uzay çöplerini takip eden ABD Savunma Bakanlığına bağlı Uzay Komutanlığı ise Salı günü Çin’in 2014 yılında fırlattığı roketin yörüngeden hiç çıkmadığını doğrulayan bir açıklama yayınladı.

Uzay çöpü Ay’ın uzak kısmındaki ekvator bölgesine çarptığından, çarpışma bir süreliğine Dünya’dan görülemeyecek.





Kaynak: Popular Science Türkiye, Live Science.



