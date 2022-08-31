ABD'de beklenen yaşam süresi Covid-19 nedeniyle iki yıl üst üste düştü
ABD'de beklenen yaşam süresinin Covid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de üst üste iki kez gerilediği bildirildi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) yayımladığı rapora göre, ülkede beklenen yaşam süresi 2020'de 77 iken, 2021'de 76,1'e düştü. Bu rakam 2019'da 78,8 idi.
Beklenen yaşam süresinin gerilemesinde Covid-19 salgınının etkili olduğu belirtildi.
Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi (NCHS), iki yıllık süreçte kadınların beklenen yaşam süresinin 2 yıl düşerek 79,1'e, erkeklerin ise 3 yıl 1 ay düşüşle 73,2'ye gerilediğini duyurdu.
EN ÇOK DÜŞÜŞ KIZILDERİLİLERDE GÖRÜLDÜ
Rapora göre, beklenen yaşam süresi en kısa olanlar 65 yıl 2 ay ile Kızılderililer, en uzun olanlar ise 83,5 yıl ile Asya kökenliler oldu.
Amerikan ve Alaska yerlilerinin beklenen yaşam süresinin Covid-19 salgınının başlamasından bu yana 6,5 yıldan fazla kısaldığına, Asya kökenli Amerikalılarda ise bu oranın 2 yıl olduğuna dikkat çekildi.
Beklenen yaşam süresi, bir kişinin ortalama ne kadar yaşadığını ortaya koyan istatistiki bir ölçüttür.
Video Haberler
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- Saadet bozan ‘Servet’
- 'AKP gençliği karakol bastı, polisi dövdü'
- Atatürk'ü anmayan vali yuhalandı
- Adliyelerde 'Cübbeli' yoğunluğu
- Sedat Peker'den yeni iddialar
- 'Vekaletinizi şerefle kabul ediyorum'
- Kadın ve çocukları hedef alan imamla ilgili yeni gelişme
- Başsavcılık harekete geçti
- ‘Yurttaşların güvenliği için’
- 'AKP’nin tehlikeli oyunu'