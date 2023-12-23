'Adil yatırım ortamı oluşturulmazsa yatırımlar gider'

Yayınlanma: 23.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.12.2023 - 03:00

Vodafone Türkiye, Türkiye’nin dijitalleşme vizyonu ve elektronik haberleşme sektörü stratejisine yönelik önerilerden oluşan bir rapor yayımlayarak adil ve herkese eşit mesafede bir yatırım ortamı oluşturulması gerektiğine dikkat çekti. “Yatırım reformuna ihtiyaç var, karar vericiler Türkiye’nin dijitalleşmesi için gereken adımları atmalı. Doğru adımlar atılmazsa hedefe de ulaşamayız. Yatırımların sürdürülebilirliğine dönük kaygılarımız var. Kaybedecek zaman yok” uyarısı yaptı.

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel düzenledikleri toplantıda, kaynakların etkin kullanılması, yatırımların teşvik ve adil katkı payı gibi uygulamalarla desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Toplantıda şu ifadeler kullanıldı: