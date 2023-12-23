'Adil yatırım ortamı oluşturulmazsa yatırımlar gider'
Vodafone Türkiye’ye göre Türkiye’de aksak rekabet ortamı var, yatırımlar engelleniyor. Türkiye’de şu anda 15 milyon hanede fiber var, bu hızla giderse tüm hanelerin fibere ulaşması 2050’yi bulacak.
Vodafone Türkiye, Türkiye’nin dijitalleşme vizyonu ve elektronik haberleşme sektörü stratejisine yönelik önerilerden oluşan bir rapor yayımlayarak adil ve herkese eşit mesafede bir yatırım ortamı oluşturulması gerektiğine dikkat çekti. “Yatırım reformuna ihtiyaç var, karar vericiler Türkiye’nin dijitalleşmesi için gereken adımları atmalı. Doğru adımlar atılmazsa hedefe de ulaşamayız. Yatırımların sürdürülebilirliğine dönük kaygılarımız var. Kaybedecek zaman yok” uyarısı yaptı.
Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel düzenledikleri toplantıda, kaynakların etkin kullanılması, yatırımların teşvik ve adil katkı payı gibi uygulamalarla desteklenmesi gerektiğini belirtti.
Toplantıda şu ifadeler kullanıldı:
- Önümüzü göremiyoruz. Yatırımlar öngörülebilir coğrafyalara gider, öngörünün olmadığı coğrafyalardan yatırımlar çıkar.
- Kendi baz istasyonumuza fiber götüremiyoruz. İzin verilmiyor, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. Şu ortama fiber yatırımı yapmak imkânsız.
- 5G ihalesi ne zaman olacak bilmiyoruz.
- Sektörün ayakta kalması ve yatırımların devamlılığı için sektörün stratejik sektör olarak kabul edilmesi gerekiyor.
- Öncelikle öngörülebilir bir yatırım ortamı oluşturarak sektör gelirlerinin sürdürülebilir olması sağlanmalı.
- Yatırımları cezalandırıcı değil ön açıcı düzenlemeler yapılmalı.
- Türkiye’de şu anda 15 milyon hanede fiber var, bu hızla giderse tüm hanelerin fibere ulaşması 2050’yi bulacak.
- Düzenleyici çerçevenin yeni teknolojilere yatırımı kolaylaştırması ve 2G, 3G gibi zamanla abone talebini karşılamakta yetersiz kalan teknolojilere yatırım ile ilgili yükümlülüklerin kaldırılması gerekiyor.
- Spektrum politikasının sektör ile istişare yoluyla yatırımları teşvik edecek şekilde belirlenmesi lazım.
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