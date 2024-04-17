Akdeniz'de gözleri başından 20 kat büyük canlı keşfedildi

Araştırmacılar, insanların gözleri de nispeten bu kadar büyük olsaydı başımıza fazladan 100 kilogram ekleneceğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2024 - 12:53
Akdeniz'de gözleri başından 20 kat büyük canlı keşfedildi
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Bilim insanları, dev gözlü deniz solucanının keşfiyle şaşkına döndü. Bu solucanın kafasından 20 kat daha ağır olan gözleri, bir memeli kadar keskin görüş sağlıyor. Araştırmacılar, İtalya'nın Ponza adası civarında bulunan Vanadis deniz solucanının gözlerinin, türün denizin karanlık derinliklerinde sadece kendi aralarında görülebilen gizli bir dile sahip olmasına da imkan tanıdığından şüpheleniyor.

İNSANLARDA BU ORANDA BÜYÜK BİR GÖZ OLSA BAŞIMIZ 100 KİLOGRAM DAHA AĞIR OLURDU

Independent Türkçe'nin aktardığına göre bu gececil solucanının gözleri o kadar büyük ki eğer insanların gözleri de nispeten bu kadar büyük olsaydı, başımıza fazladan 100 kilogram eklenirdi. Bilim insanları, solucanın gözlerinin fare ya da sıçanlarınkine eşdeğer bir "olağanüstü görüş" sağladığını, bu sayede türün küçük nesneleri görebildiğini ve geceleri denizdeki hareketlerini takip edebildiğini belirtti.

Kopenhag Üniversitesinden Dr. Anders Garm, "Bu gerçekten ilginç çünkü böyle bir yetenek genellikle eklembacaklılar (böcekler, örümcekler) ve kafadanbacaklılarla (ahtapot, kalamar) birlikte biz omurgalılara özgüdür" dedi.

Çalışmanın ortak yazarlarından Dr. Garm, "Böylesine gelişmiş ve detaylı bir görüş, bu grupların dışında ilk kez kanıtlandı" diye belirtti.

Bilim insanları, solucanın basit sinir sisteminin bu çok karmaşık işlevleri nasıl yerine getirdiğini anlamaya çalışıyor. Solucan, gözleri dışında şeffaf bir gövdeye sahip. Bu da gözlerin evrimsel faydalarının, Vanadis'i avcılarına görünür kılmasının sonuçlarından daha ağır bastığı anlamına geliyor. 

Araştırmacılar büyük gözlerin tam olarak ne işe yaradığından da emin değil zira bu canlılar gececil ve genellikle tüm hayvanlarda gözlerin en iyi şekilde çalıştığı zaman olan gündüzleri saklanıyorlar. Dr. Gram, "Gün içinde solucanı hiç kimse görmediği için nerede saklandığını bilmiyoruz. Dolayısıyla gözlerini gündüz de kullandıkları ihtimalini göz ardı edemeyiz" dedi. 

GÖZLERİN GECE OLDUĞUNDA DA İŞLEVİ VAR

Bildiğimiz şey, yiyecek bulmak ve çiftleşmek gibi en önemli faaliyetlerinin geceleri gerçekleştiği. Dolayısıyla, geceleri gözlerinin önemli bir işlevi olması muhtemel. Bilim insanları ayrıca solucanın gözlerinin insanlar tarafından görülemeyen ultraviyole ışığı görecek şekilde geliştiğini tespit etti. Bu durum, Vanadis'in gece vakti zifiri karanlık denizde biyolüminesan sinyalleri gördüğüne işaret ediyor. 

Yeni çalışmada bilim insanları, solucanların kendilerinin de biyolüminesan olabileceği, çiftleşmek ve avlanmak için birbirleriyle UV ışığı aracılığıyla iletişim kurabileceği tahmininde bulunuyor. 

Dr. Garm, "Eğer biyolüminesans olarak normal mavi veya yeşil ışık kullanırlarsa, avcıları da cezbetme riski oluşur. Ancak solucan bunun yerine UV ışığı kullanırsa, kendi türü dışındaki hayvanlar için görünmez kalır. Dolayısıyla hipotezimiz, çiftleşmeyle ilgili gizli bir dile sahip olmak için keskin UV görüşü geliştirdikleri yönünde" diye açıkladı. 

UV biyolüminesansının henüz başka hiçbir hayvanda görülmemiş olması işleri gerçekten heyecan verici kılıyor. Bu yüzden bunu ilk örnek olarak sunabilmeyi umuyoruz.


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