Akıllı telefonlara rekor zam! Fiyatlar katlanacak
İşlemci pazarının yüzde 95'ini elinde bulunduran ARM'ın işlemci fiyatlarına telif hakkı sebebiyle zam yapacağı bildirildi. Bu gelişme üzerine akıllı telefon fiyatlarına rekor zam bekleniyor.
Yeni telefon almayı düşünenlere kötü haber geldi. Fiyatların katlanması bekleniyor. ARM’ın işlemciler için telif hakkı sistemini değiştirmek istediği öğrenildi. Şimdiye kadar ürettiği çiplere göre bir değerleme yapan şirket, bundan sonraki dönemde cihaz değerine bağlı bir fiyatlandırma politikasına geçmeyi planladığını ilan etti.
AKILLI TELEFON FİYATLARINA REKOR ZAM BEKLENİYOR
Şirketin böylece gelirini önemli miktarda artıracağı öngörülüyor. ABD’de borsaya açılması ile birlikte 8 milyar dolarlık bir kaynak da yaratma hedefinde olarak yorumlandı.
FİRMALAR DURUMDAN HABERDAR EDİLDİ
ARM, çip tasarımlarından çok daha fazla gelir elde edecek. Buna göre özellikle yüksek fiyatlı akıllı telefonlardan elde edilen gelirin önemli oranda artması tahmin ediliyor. ARM’nin her bir işlemci tasarımı için talep ettiği tutarın artması ile birlikte akıllı telefonların fiyatlarında da bir yükseliş yaşanabilir.
ShiftDelete.com’da yer alan bilgilere göre; Qualcomm, MediaTek, Unisoc, Samsung ve Xiaomi gibi büyük firmaların bu durumdan haberdar edildiği de gelen bilgiler arasında. İşlemci pazarının yüzde 95’in elinde bulunduran ARM’nin bu politika değişikliğinin markalar üzerinde nasıl bir etki bırakacağı ise merak konusu oldu.
Birçok üretici hâli hazırda telefonlarında Qualcomm ve MediaTek imzalı işlemcilere yer veriyor. Bu işlemcilerin maliyetlerinin artması telefon fiyatlarına da olumsuz olarak yansıyacaktır. Şirketler, ARM’nin yeni politikasının ardından kendi çip tasarımlarına yönelebilir.
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