Alev desenli kurbağa türü keşfedildi

Yayınlanma: 27.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 27.05.2023 - 07:00

Sürüngenler ve amfibiler üzerinde uzmanlaşan bir araştırma ekibi tarafından Amazon ormanlarında yeni bir kurbağa türü keşfedildi. Sürüngenler ve amfibiler üzerinde çalışmaları ile tanınan Germán Chávez ve Alessandro Catenazzi'de ekipte yer aldı.

Scinax pyroinguinis adlı kurbağa türü alev desenli olması ile dikkat çekti.

Independent Türkçe'nin haberine göre, ekip araştırma için Peru'nun merkezinde bulunan Amazon ovalarında çalışmalarını sürdürdü. Araştırma ekibi konu ile ilgili açıklamasında "bu bölgede yeni bir tür keşfetmek oldukça eşsiz bir fırsat" dedi.

Araştırmacılar türün bunca zamana kadar birçok bilim insanının "radarına" takılmadan yaşamını sürdürebilmesine de şaşırdıklarını belirtti.

Ancak kısa bir süre sonra bu kurbağanın da aslında bölgede yaygın görülmediği ortaya çıktı.

İlk karşılaşmadan birkaç ay sonra bölgeye geri dönen ekip, bu türden yalnızca iki kurbağa görebildi.

Chávez, "O noktada, elimizdekinin yeni bir tür olduğunu biliyorduk ama bunu yalnızca iki örnekle açıklamak zordu" dedi.

Sonunda ekip, çalışmalarını genişletebilmek için başka araştırmacılarla işbirliği yaptı ve yeterli örneği toplamayı başardı.

Bulgularını Evolutionary Systematics adlı dergide yayımlayan ekip, bu kurbağaların habitatlarının da tehlikede olduğunu vurguluyor.