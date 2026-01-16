Alibaba, Qwen yapay zeka uygulamasını güncelledi

Alibaba’nın güncellenen Qwen uygulaması kullanıcıların sadece konuşarak veya yazarak günlük işlemleri tamamlamalarına olanak tanıyor. Uygulamada artık şu gibi görevler yapılabiliyor: Yemek siparişi vermek, seyahat rezervasyonu yapmak, ödemeleri uygulama içinden tamamlamak ve telefonla restoran aramak veya rezervasyon yapmak gibi çok adımlı görevleri yerine getirmek.

Bu yetenekler, Alibaba’nın kendi tüketici ekosistemiyle entegrasyonu sayesinde mümkün oluyor. Qwen, şu hizmetlerle doğrudan bağlantılı çalışabiliyor:

E-ticaret platformu Taobao ve hızlı ticaret hizmeti Taobao Instant Commerce,

Mobil ödeme sistemi Alipay,

Çevrimiçi seyahat platformu Fliggy,

Navigasyon ve harita servisi Amap.

YAPAY ZEKANIN SADECE ANLAYANDAN ZİYADE EYLEME GEÇEN VERSİYONUNU SUNUYORLAR

Alibaba yöneticileri, bu güncellemeyi yalnızca sohbet halinde yanıt vermek yerine, kullanıcının niyetini alıp arka planda işlemleri otomatik olarak tamamlayan bir sistem olarak tanımlıyor. Şirketin başkan yardımcısı Wu Jia, bu yeniliği “anlayan yapay zekadan hareket eden yapay zekaya geçiş” olarak nitelendirdi çünkü Qwen artık gerçek hizmetleri doğrudan yönetebiliyor.

Örneğin kullanıcı sohbet arayüzünde “Bir kahve sipariş et” dediğinde Qwen, kullanıcının konumuna göre ürün önerisi yapabiliyor, ödeme için Alipay’e yönlendirme sağlayabiliyor ve siparişi tamamlayabiliyor. Bunların hepsini ise tek bir uygulama içinde hallediyor. Bu, geleneksel AI sohbet uygulamalarından farklı olarak uygulamalar arası geçiş ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

2025’in kasım ayından beri beta olarak test edilen uygulama, iki ay içinde 100 milyonun üzerinde aylık aktif kullanıcıya ulaştı ve bu da Çin’de yapay zeka hizmetlerinin benimsenmesinin hızını ortaya koyuyor.

Bu adımlar, Alibaba’nın yapay zekayı yalnızca teknik bir araç olmaktan çıkarıp kullanıcıların rutin işlerindeki otomasyon ve verimliliği artıran bir asistana dönüştürme hedefini yansıtıyor. Bölgesel rekabette şirket, yalnızca sohbet botu özelliğini değil, kullanıcı odaklı görev tamamlama yeteneğini de ön plana çıkarmayı planlıyor.