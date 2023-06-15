Amazon, müşterisinin akıllı ev ürünlerini kullanıma kapattı

Yayınlanma: 15.06.2023 - 00:43

Güncelleme: 15.06.2023 - 01:09

Daily Caller’ın haberine göre, Youtuber Louis Rossmann’ın 12 Haziran’da paylaştığı bir videoda, Amazon’un, takipçilerinden birinin akıllı ev ürünlerini kapattığı iddia edildi.

Bunun üzerine Daily Caller, Rossmann’ın iddialarının doğru olup olmadığını öğrenmek için Amazon ile iletişime geçti.

'BENZER BİR DURUM YAŞANMAMASI İÇİN...'

Amazon’a Rossmann’ın videosunda anlattığı gibi müşterinin Amazon'dan satın aldığı akıllı ev ürünlerinin kullanımının kısıtlanıp kısıtlanmadığı ve çözümün ne olacağı soruldu.

Amazon Sözcüsü Simone Griffin, cevabında, müşterinin akıllı ev aletlerini kullanıma kapattıklarını doğrulayarak, şunları kaydetti:

"Müşterilere harika bir deneyim sunmak ve aynı zamanda Amazon paketlerini teslim eden sürücülerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak için çok çalışıyoruz. Bu durumda, soruşturmamız sonucunda, müşterinin uygunsuz davranmadığını öğrendik ve endişelerini gidermek için doğrudan temasa geçerek benzer bir durumun tekrarlanmasını önlemenin yollarını arıyoruz.”

Olayda, kargo görevlisi Amazon’dan ürün sipariş eden kişiye paketi teslim etmek için zili çalmış, akıllı kapı zili ise “Yardımcı olabilir miyim?” cevabını vermişti ancak kulağında kulaklık olan görevli, akıllı zilin bunun devamında ırkçı ifadeler kullandığını iddia etmişti.