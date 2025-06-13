Amerikan Ordusu silah programlarını gizlemek için uzaylılarla ilgili komplo teorileri yaymış

Bomba bir rapora göre UFO’larla ilgili en yaygın komplo teorilerinden bazıları (Uzaylıların Nevada eyaletindeki 51. Bölge’de tutulması da dahil), gizli silah programlarının üstünü örtmek isteyen Pentagon tarafından körüklenmiş.

Popular Science Türkçe'nin Wall Street Journal gazetesinden aktardığı 2024 tarihli bir rapora dayandırdığı habere göre ABD Savunma Bakanlığının yürüttüğü bir incelemede, Amerikan Hava Kuvvetlerinde çalışan bir albayın 80’li yıllarda Nevada eyaletinde bulunan 51. Bölge’nin yakınındaki bir barı ziyaret ettiği ve bar sahibine bu gizli devlet üssünün civarındaki uçan dairelerin uydurma fotoğraflarını verdiği bulunmuş.

Olay bölgede UFO’lara dönük coşkuyu yeniden canlandırırken, artık emekli olan albay Pentagon müfettişlerine o zamanlar yanlış bilgi yaymak ve bölgenin gerçek amacını gizlemek üzere resmi bir görevde olduğunu söylemiş. 51. Bölge, ABD’nin tarihteki ilk hayalet savaş uçağı olan F-117 Nighthawk’ı test ettiği yerdi.

Müfettişlerin keşfettiğine göre ordu, Soğuk Savaş sırasında yeni teknolojilerini Sovyetler Birliği’nin meraklı gözlerinden uzak tutmanın en iyi yolunun 51. Bölge ile ilgili bol miktarda komplo teorisi uydurmak olduğunu düşünmüş.





2024 tarihli rapora göre bu skandal, devlet kurumlarının askeri varlıklarını korumak için Amerika’daki UFO mitolojisine oynadığı örneklerden sadece biri. Askeriyenin komplo teorileriyle gizli projeleri örtbas etmeyi amaçladığı diğer girişimlerse halka açıklanmadı.

Tüm Alanlarda Anormallik Çözüm Bürosunun (AARO) birinci direktörü Sean Kirkpatrick, devletin 2022 yılında çok sayıdaki UFO teorisini incelemek üzere görevlendirdiği kişi. Kirkpatrick’in bürosu ABD Savunma Bakanlığındaki onlarca yıllık belgeleri, bildirileri ve mesajları incelerken, Pentagon’a geri dönen birkaç komplo teorisi olduğunu keşfetti. Kirkpatrick’in ekibi, örneklerden birinde Amerikan Hava Kuvvetlerinin sözde uzaylılara ait bir uçağı incelemiş gibi gösterdiği sahte bir “Mavi Yanki” birimi uydurduğunu ve üyelerini bu şekilde bilgilendirerek onları yanılttığını keşfetti.

Kirkpatrick’in ekibinin yaptığı görüşmelere göre bu bilgilendirme toplantıları, asla kimseye bahsetmeme yönünde doğrudan bir emirle yapılmış ve bu düzmece olayda hedef alınan kişilerin pek çoğu bunun aslında tamamen bir dolap olduğunu hiç öğrenmemiş.

Bu acayip uygulama soruşturma esnasında hala yapılıyormuş ve Pentagon nihayet buna son verilmesi için 2023 yılında ABD Savunma Bakanlığına emir göndermiş.

Yetkililerin astlarına neden sahte bilgiler sunduğu hala belli olmasa da; dedikodular bunların bir sadakat testi olarak ya da yanlış bilgiyi yaymak amacıyla kullanılmış olabileceği yönünde.

WSJ’ye göre Kirkpatrick ayrıca, devletin gizli askeri projelere tanık olan kişileri kasten bilgilendirmediğini de keşfetmiş. Amerikan Hava Kuvvetlerinde eski bir yüzbaşı olan Robert Salas da bu kişilerden biri. Salas, 1967 yılında bir UFO’nun Montana’daki bir nükleer füze test alanına alçaldığına tanık olduğunu iddia ediyor.

51. Bölge komplo teorisi, dünyanın ilk hayalet savaş uçağı F-117’nin geliştirilişini gizlemek üzere uydurulmuş.

Bu olay sırasında parlayan bir ışık, tüm elektrik sistemlerinin yanında sığınaktaki 10 nükleer füzenin hepsini etkisiz hale getirdi. Gördüklerinden hiç bahsetmeme emri verilen Salas, hala uzaylı ziyaretçilerin Soğuk Savaş’a burunlarını soktuğuna şahit olduğunu düşünüyor. Kirkpatrick’in ekibi, Salas’a aslında gördüğü şeyin ilk elektromanyetik atım testlerinden biri olduğunun, bu testin Amerikan sığınaklarının atom silahlarının radyasyonuna dayanıp dayanmayacağının ve ilk saldıran Sovyetler Birliği olursa misilleme yapılıp yapılamayacağının görülmesi amacıyla yapıldığının hiç söylenmediğini buldu.

Dedikodulardan biri de yetkililerin astlarını sözde bir UFO programının var olduğunu söyleyerek kandırmasından kaynaklanıyor. Gayet iyi bilinen bu uygulamaya Pentagon 2023 yılında son verdi. Testin başarısız olmasıyla birlikte yetkililer, bu zafiyet sırrını kimsenin bilmemesinin en iyisi olacağına karar vermiş ve kasten bilgi verilmeyen Salas ile diğer tanıklar da kendi kendilerine bir sonuca varmışlar.

ABD Savunma Bakanlığı, AARO’nun keşfettiği her şeyin açıklanmadığını kabul ediyor ancak askeriye, bu yılın sonunda yayımlanması planlanan sonraki raporda daha şeffaf olunacağını iddia ediyor.

“Bakanlık, AARO’nun olası muziplikler ve orijinal olmayan materyallere dönük bulgularını içeren Tarihi Kayıt Raporu’nun ikinci bölümünü yayımlamayı taahhüt etti” diyor ABD Savunma Bakanlığı bir açıklamada.