Android 16 Beta yayınlandı; nasıl olacak?

Android cihazlar için yenilikleri barındıran beta sürümü, tasarımın da nasıl olacağını gösteriyor. Android 16 QPR1 Beta sürümü, Google'ın Pixel cihazlarına gönderilmeye başlandı. Geçen hafta düzenlenen Android Show etkinliğinde duyurulan Android 16'nın tasarımsal olarak değişeceğini göstermişti.

ANDROID 16 NASIL OLACAK?

Android 16'nın tasarımı Material 3 Expressive olarak açıklanmıştı. Yeni güncellemenin beta sürümü ise geçen haftanın ardından yayınlanmış oldu. Tasarımsal olarak değişiklikleri içerecek bu güncelleme, yeni simgelere, hızlı erişim sayfasındaki yenilenmiş düzene ve yeni animasyonlara sahip olacak.





Bunun yanı sıra işletim sistemi iOS'ta olduğu gibi dokunulan simgelerin hareket ettiği bir özellik kazanacak.

Daha fazla kişiselleştirme imkanı sunulan bu Android 16'da saat kısmında yer alan kısımlar bile istenildiği gibi ayarlanabilecek.

Yeniden tasarlanmış uygulama içi sayfalara ek olarak bildirim kısmında da özelleştirme seçenekleri sunulacak.