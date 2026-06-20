Android kullanıcılarına kötü haber: Dışarıdan APK yüklemek zorlaşıyor

Android işletim sistemini iOS'tan ayıran en büyük özgürlüklerden biri olan dışarıdan bağımsız uygulama (APK) yükleme alışkanlığı, Google'ın yeni güvenlik politikalarıyla birlikte büyük bir değişime uğruyor. Akıllı telefon kullanıcılarını ve uygulama geliştiricilerini doğrudan etkileyecek yeni yol haritasını duyuran teknoloji devi, siber dolandırıcılık ve zararlı yazılımları engellemek adına "Geliştirici Doğrulama Programı"nın yeni ve en sert aşamalarını hayata geçiriyor. Yeni kurallar, Android ekosistemini çok daha şeffaf ancak bir o kadar da sıkı bir denetim mekanizmasına sokacak.

KADEMELİ GEÇİŞ BU AY BAŞLIYOR: İŞTE TAKVİM

Google tarafından paylaşılan resmi takvime göre, Android cihazların büyük bir kısmında otomatik güvenlik altyapısı bu aydan itibaren arka planda sessizce aktif hale gelecek. Sürecin resmi yol haritası ise şu şekilde ilerleyecek:

Temmuz 2026: Küresel ölçekte Android Developer ID Status API hizmeti kullanıma sunulacak. Eş zamanlı olarak öğrenciler, yazılım öğrenenler ve hobi geliştiricileri için "sınırlı dağıtım hesapları" erken erişime açılacak.

Ağustos 2026: Sınırlı dağıtım hesapları ve yeni konsol API'leri tüm geliştiricilerin açılımına sunulacak.

30 Eylül 2026: Geliştirici kimlik doğrulama zorunluluğu ilk etapta pilot bölge seçilen Brezilya, Endonezya, Singapur ve Tayland'da resmen yürürlüğe girecek.

HOBİ YAZILIMCILARINA "20 CİHAZ" LİMİTİ VE ZORLU APK YÜKLEME ADIMLARI

Google, kuralları sıkılaştırırken ekosisteme yeni adım atan öğrencileri ve hobi amaçlı kod yazanları da tamamen dışarıda bırakmak istemiyor. Yeni oluşturulan "sınırlı dağıtım hesapları" sayesinde, resmi kimlik doğrulaması yapmayan ya da ek ücret ödemeyen geliştiriciler, hazırladıkları uygulamaları en fazla 20 cihazla paylaşabilecek.

Öte yandan, mağazalar dışında kalan ve kimliği doğrulanmamış bağımsız kaynaklardan gelen APK'ları telefonuna kurmak isteyen kullanıcıları ise artık çok daha karmaşık bir süreç bekliyor. Google, bu tarz uygulamaların doğrudan tek tıkla kurulmasını engellemek için sadece ileri düzey kullanıcıların aşabileceği yeni ve uyarı dolu bir yükleme akışını devreye sokacak.

SADECE GOOGLE PLAY DEĞİL, TÜM MAĞAZALARDA GEÇERLİ

Google'ın getirdiği bu yeni kimlik doğrulama sistemi sadece şirketin kendi mağazası olan Google Play Store ile sınırlı kalmayacak. Android altyapısını kullanan tüm dev üreticilerin uygulama mağazaları da bu kurallara uymak zorunda kalacak. Düzenleme; Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps, Honor App Market, Oppo App Market, Vivo V-Appstore ve Palm Store gibi alternatif tüm platformlarda eş zamanlı olarak zorunlu tutulacak.

ASIL KÜRESEL DARBE 2027'DE

Google, ilk aşamada kullanıcıların doğrulanmamış uygulamaları yüklemesini tamamen yasaklamıyor; Android Debug Bridge (ADB) veya yeni geliştirilen gelişmiş yükleme adımlarıyla geçiş koridorları açık bırakılıyor. Ancak bu süreç bir alışma dönemi olarak görülüyor. Pilot ülkelerden alınacak geri bildirimlerin ardından, doğrulanmamış uygulamalara yönelik asıl kesin engelleme ve küresel doğrulama zorunluluğu 2027 yılı içerisinde dünya genelinde tamamen hayata geçirilecek.