Anicorn, PlayStation temalı saatlerini duyurdu

14.12.2025 18:58:00
Haber Merkezi
Saat markası Anicorn ve oyun konsolu PlayStation tek bir üründe buluşuyor. PlayStation temalı tasarlanan saat, PS'nin 30'uncu yılına özel olarak geliştirildi.

Anicorn, PlayStaiton'ın otuzuncu yılına özel bir saat tasarladı. Bu saat PS kolunun tuşlarını ve genel olarak tasarımsal çizgisini taşıyor. Anicorn - Play Symbol ve PlayStation Limited Edition Mechanical Watch olmak üzere iki model bulunuyor. 

Anicorn - Play Symbol ise diğer modele gere daha minimal çizgilere sahip. Yine orta kısımda yer alan PS logosuna sol alt kısımda kontrolcünün tuş takımı kabartmasız yalnızca ince pinler şeklinde eklenmiş. Kayışı diğer modele göre daha şık duran bu model siyah ve beyaz olmak üzere iki renge sahip.

Image

PlayStation Limited Edition Mechanical Watch modeli gri rengine sahip ve tam ortasında PlayStation logosunu taşıyor. Kadranda ise PS kontrolcüsünde yer alan tuş takımının bir replikası var. 

Burada asıl dikkat çeken mekanik olan model. Kauçuk kayışa sahip olan bu modelde 316L paslanmaz çelik kasa bulunuyor. Gövdesi ise sekizgen yapıda. Saat kurulduğuda 42 saat çalışıyor ve Miyota 9039 mekanizmaya sahip. Safir cam korumasına sahip saat 50 metreye kadar suya dayanıyor.

Yalnızca 300 adet üretilen bu saat 18 Aralık'ta 780 dolar gibi bir fiyattan satışa çıkacak. Play Symbol modeli ise 250 dolardan satılacak.

İlgili Konular: #saat #PlayStation #oyun konsolu

