Dinlediğimiz şarkılara neler oluyor?

Ebeveynlerin sıklıkla dile getirdiği “artık eskisi gibi şarkılar yapılmıyor” yakınması, bilimsel bir çalışmayla doğrulandı. Son 50 yılda popüler şarkı sözleri hem yapısal olarak basitleşti hem de içerik olarak daha olumsuz ve stresle ilişkili hale geldi.

Chip'te yer alan çalışmada Viyana Üniversitesinden Dr. Mauricio Martins liderliğindeki ekip, 1973 ile 2023 yılları arasında ABD’de en popüler olan 20000’den fazla İngilizce şarkının sözlerini analiz etti. Nature dergisinde yayınlanan bulgular, 70’ler ve 80’lerin neşeli şarkılarından, günümüzün daha karamsar ve stresli içeriğe sahip müziklerine doğru net bir geçiş olduğunu gösteriyor.

Dr. Martins, popüler müziğin toplumun duygusal atmosferindeki değişimleri yansıttığını ifade ediyor. Şarkı sözlerindeki “kötü”, “yanlış” ve “acı” gibi stresle ilgili kelimelerin artışı, toplumda gözlemlenen artan stres, kaygı ve “umutsuzluk hastalıkları” gibi psikolojik sorunlarla paralellik gösteriyor.

Basitleşen şarkı sözleri ise, dikkat sürelerinin kısalması, dijital akış platformlarının getirdiği yeni dinleme alışkanlıkları ve genel olarak kitaplar ile çevrimiçi iletişimde görülen dilsel karmaşıklıktaki düşüşler gibi kültürel değişimleri yansıtıyor.

Stresli olaylar ve şarkı tercihleri

Çalışma, popüler şarkı sözlerinin stresle başa çıkmak için karmaşık bir araç olarak kullanıldığını gösteriyor. Analizde en sık rastlanan stresle ilgili kelimeler “ağlama”, “üzme”, “yalnızlık”, “nefret” ve “öldür” gibi ifadeler oldu.

Ancak araştırmacılar, 11 Eylül saldırıları veya COVID-19 pandemisi gibi büyük stresli olaylarla bazı ilginç bağlantılar tespit etti. Bu tür aşırı olaylarda, insanlar ruh hallerini düzenlemek için tam tersini yaparak, daha karmaşık ve daha olumlu söz içeriğine sahip müzikleri tercih edebiliyor. Bu durum, olumlu ve karmaşık müziğin stresli dönemlerde bir kaçış biçimi olarak işlev görebileceği anlamına geliyor.

Bu eğilimler, tüm yeni şarkıların basit veya olumsuz olduğu anlamına gelmiyor; ancak liste başı müziklerin ortalama duygusal ve yapısal profilinin, daha geniş psikolojik ve kültürel kalıplarla uyumlu olacak şekilde değiştiğini gösteriyor. Ayrıca, başka bir bağımsız çalışma da, Taylor Swift gibi nadir istisnalar dışında, modern müzisyenlerin Bob Dylan gibi ustaların lirik şiirselliğini büyük ölçüde terk ederek, akış platformlarında dikkat çekecek daha basit ve tekrarlayıcı melodileri tercih ettiğini doğrulamıştı.