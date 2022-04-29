Antarktika’da 4 ayda 85 bin deprem yaşandığı tespit edildi
Yapılan yeni bir araştırma, 2020 yılının sonunda Antarktika'da 85 bin depremin meydana geldiğini ortaya koydu. Depremin kaynağına ilişkin su altı volkanının hareketlendiği açıklandı.
Antarktika yakınlarında uzun süredir herhangi bir aktiflik belirtisi göstermeyen Orca Seamount volkanı yeniden harekete geçti. Deniz tabanından yaklaşık 900 metre yukarıya uzanan ve taban çapı yaklaşık 11 kilometre olan dev sualtı yanardağının hareketliliği, kısa süre içinde 85 bin farklı depremi tetikledi.
Yapılan araştırmaya göre depremler, Güney Shetland Adaları ve Antarktika’nın kuzeybatı ucu arasındaki dar bir geçit olan Bransfield Boğazı’nda meydana geldi.
Webtekno'nun haberine göre, farklı ülkelerden bilim insanıyla yapılan araştırma, depremlerin 2020 yılında gerçekleştiğini ortaya koydu.
5,9 ve 6,0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLER
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre depremler, 2020 yılının ağustos ve kasım ayları arasında meydana geldi. Yaklaşık 4 ay içinde meydana gelen 85 bine yakın deprem arasından en büyük ikisi, Ekim 2020’de 5,9 büyüklüğünde ve Kasım 2020’de 6,0 büyüklüğündeki depremlerdi. Kasım’da meydana gelen 6,0’lık depremin ardından sismik aktivitenin azaldığı belirtildi.
Araştırmanın liderliğin üstlenen Almanya Yerbilimleri Araştırma Merkezi’nde Simone Cesca, yaptığı açıklamada bu süreçlerin normalde bir insan ömrüne sığmadığını, jeolojik zaman ölçeklerinde meydana geldiğini vurguladı. Son meydana gelen depremle sismik aktivitelerin nasıl azaldığını da “6 büyüklüğündeki depremin bir şekilde bazı kırıklar oluşturduğunu ve magma setinin basıncını azalttığını düşünüyoruz” şeklinde açıkladı.
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