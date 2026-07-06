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Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek getiri sağlayan bankaların güncel listesi
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Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek getiri sağlayan bankaların güncel listesi

6.07.2026 11:01:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek getiri sağlayan bankaların güncel listesi

Merkez Bankası’nın para politikası adımları ve piyasadaki likidite durumu sonrasında vadeli mevduat faiz oranları belirli bir bantta seyretmeye devam ediyor. Birikimini Türk Lirası vadeli hesapta değerlendirmek isteyen yurttaşlar, enflasyona karşı parasının değerini koruyabilmek adına bankaların güncel faiz oranlarını araştırıyor. 1 Milyon TL’nin 31 günlük net getirisi bankadan bankaya büyük farklılıklar göstererek 32 bin TL seviyelerine kadar ulaşıyor. Peki güncel oranlar ne durumda? Hangi banka, ne kadar kazanç sağlıyor? İşte kuruşu kuruşuna güncel faiz kazanç tablosu...

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek getiri sağlayan bankaların güncel listesi

Türkiye'de tasarruf sahiplerinin gözü bankaların güncel vadeli mevduat faiz oranlarında. Nakitte kalan ya da dövizden TL'ye geçiş yapmak isteyen yatırımcılar, mevduat getirilerini yakından takip ediyor. Bankacılık sektöründeki rekabet artarak devam ederken, 1 milyon TL gibi yüksek bakiyelere sunulan oranlar yatırımcılar için önemli bir pasif gelir kalemi oluşturuyor.

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek getiri sağlayan bankaların güncel listesi

MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM: 1 MİLYON TL'NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?

Banka şubelerine gitmeden, dijital kanallar (mobil ve internet bankacılığı) üzerinden hesap açan kullanıcılara genellikle şube kurlarından daha yüksek "hoş geldin" ve "tanışma" faizleri sunuluyor.

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek getiri sağlayan bankaların güncel listesi

Güncel piyasa verilerine göre 1 milyon TL’sini 31 günlük (1 aylık) vadeyle bankaya yatıran bir yatırımcının elde edeceği net kazançlar yeni listeyle birlikte güncellendi. Listeye birçok yeni banka, kampanya ve dijital hesap seçeneği dahil oldu.

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek getiri sağlayan bankaların güncel listesi

YATIRIMCILARIN DİKKATİNE: BRÜT ORAN VE NET KAZANÇ OYUNU

Piyasada ilan edilen brüt faiz oranları değerlendirilirken hesap detaylarına çok dikkat edilmelidir. Bazı bankaların günlük vadeli hesaplarında ilan ettiği brüt faiz oranları zirvede yer alsa da, vadesiz alt limit tutarı (yani hesapta faiz işletilmeyen, boşta bırakılan kısım) nedeniyle vade sonu net kazancı ciddi oranda düşebilmektedir.

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek getiri sağlayan bankaların güncel listesi

Bu durum, daha düşük brüt faiz oranına sahip standart bir vadeli hesabın, kağıt üzerinde yüksek oranlı görünen bir günlük hesaptan binlerce lira daha fazla net getiri sağlamasına yol açar. Bu nedenle yatırım planlaması yaparken sadece "yüzde" olarak verilen brüt oranlara değil, vade sonunda ele geçecek olan kuruşu kuruşuna net kazanç tutarına odaklanılması gerekmektedir.

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek getiri sağlayan bankaların güncel listesi

BANKA BANKA 1 MİLYON TL MEVDUAT FAİZ GETİRİLERİ LİSTESİ

Tasarruf sahiplerinin en çok araştırdığı banka karşılaştırma listesi güncellendi. 1 milyon TL tutarındaki anaparanın, 32 günlük vade sonunda oranlarına göre en düşük faiz oranından en yüksek faiz oranına doğru sıralanmış güncel listesi şu şekildedir:

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek getiri sağlayan bankaların güncel listesi

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 25.315,07 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.025.315,07 TL

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek getiri sağlayan bankaların güncel listesi

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 21.179,01 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.021.179,01 TL

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek getiri sağlayan bankaların güncel listesi

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 27.846,58 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.846,58 TL

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek getiri sağlayan bankaların güncel listesi

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 28.931,51 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.931,51 TL

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek getiri sağlayan bankaların güncel listesi

ENPARA

Faiz Oranı: Yüzde 40,5

Net Kazanç: 29.293,15 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.293,15 TL

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek getiri sağlayan bankaların güncel listesi

ING

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 29.654,79 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.654,79 TL

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek getiri sağlayan bankaların güncel listesi

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 30.016,44 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.016,44 TL

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek getiri sağlayan bankaların güncel listesi

ZİRAAT DİNAMİK

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 30.016,44 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.016,44 TL

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek getiri sağlayan bankaların güncel listesi

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 30.378,08 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.378,08 TL

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek getiri sağlayan bankaların güncel listesi

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 30.378,08 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.378,08 TL

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek getiri sağlayan bankaların güncel listesi

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 42,15

Net Kazanç: 30.486,58 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.486,58 TL

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek getiri sağlayan bankaların güncel listesi

HAYAT FİNANS

Kâr Payı Oranı: Yüzde 42,35

Net Kazanç: 30.631,23 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.631,23 TL

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek getiri sağlayan bankaların güncel listesi

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 30.739,73 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.739,73 TL

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek getiri sağlayan bankaların güncel listesi

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 30.739,73 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.739,73 TL

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek getiri sağlayan bankaların güncel listesi

ODEA

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 30.739,73 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.739,73 TL

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek getiri sağlayan bankaların güncel listesi

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 28.741,08 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.741,08 TL

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek getiri sağlayan bankaların güncel listesi

YATIRIMCILAR VADELİ HESAP SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Faiz oranlarının yüksekliği kadar, bankaların sunduğu ek avantajlar ve koşullar da büyük önem taşıyor. Uzmanlar, birikim sahiplerinin vadeli mevduat hesabı açarken şu kriterleri göz önünde bulundurmasını tavsiye ediyor:

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek getiri sağlayan bankaların güncel listesi

Hoş Geldin Süresi: Yüksek oranların genellikle ilk 30 ila 90 gün için geçerli olduğunu unutmayın. Vade sonunda yenileme oranlarını mutlaka kontrol edin.

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek getiri sağlayan bankaların güncel listesi

Stopaj Kesintisi: Getiriler üzerinden yapılan yasal vergi kesintileri net kazancı doğrudan etkilemektedir. Haberdeki tüm kazançlar yasal kesintiler düşülerek net kazanç olarak hesaplanmıştır.

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek getiri sağlayan bankaların güncel listesi

Dijital Kanallar: Bankaların birçoğu şubeden açılan hesaplara daha düşük faiz uygularken, mobil uygulama üzerinden açılan hesaplara ek faiz tanımlamaktadır.

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