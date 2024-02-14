Kaspersky, Antidrone çözümüne güncelleme getirdi

Yayınlanma: 14.02.2024 - 13:24

Güncelleme: 14.02.2024 - 13:24

Kaspersky'dan yapılan açıklamaya göre, 2027 yılına kadar, küresel sivil drone pazarının 2023 yılına göre neredeyse iki kat artarak 21,62 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle ticari tesisleri, kritik altyapıları ve kamuya açık etkinlikleri izinsiz videoya kaydeden, hatta endüstriyel casusluk yapan dronelerden korunma ihtiyacı artıyor.

SİSTEMİN ONAYLADIĞI OLAYLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN AKILLI ALGORİTMALAR KULLANILIYOR

Sürekli daha sofistike hale gelen sivil dronelere karşı korunmak için müşteriler antidrone çözümlerine yöneliyor. Kaspersky, bu alandaki artan ihtiyaçları karşılamak için Antidrone çözümünü yapay zeka algoritmaları ve sinir ağları da dahil olmak üzere en son teknolojiyle geliştirdi.

Çok sayıda yanlış pozitif, antidrone sistemlerinde en sık karşılaşılan soruna karşılık geliyor. Yeni Kaspersky Antidrone arayüzü, haritada yalnızca sistemin "onaylandığını" düşündüğü olayları görüntülemek için akıllı algoritmalar kullanıyor. Bu, bazı analiz işlemlerinin sistem tarafından yapılmasını sağlayarak operatörün iş yükünü azaltıyor.

Kaspersky Antidrone'un algoritmaları, radarlar, yönlendirilmiş radyo frekansı denetleyicileri, radyo frekansı dedektörleri, optik ve termal görüntüleme kameraları gibi çeşitli cihazlardan gelen bilgileri karşılaştırıyor. En az iki tür teknoloji (örn. dedektör ve radar) tarafından tespit edilen bir olay (havadaki nesne) "doğrulanmış" olarak kabul ediliyor.

Güncellenen sistemde Kaspersky Antidrone'un ölçeklenebilirliği önemli ölçüde artırıldı. Gelişmiş entegrasyon yetenekleri sayesinde çözüm, bütün bir bölgesel ekosistem olarak hizmet verebiliyor. Artık Antidrone'u API aracılığıyla üçüncü taraf çözümlerle entegre etmek daha kolay. Böylece tüm sistem tek bir konsoldan yönetilirken coğrafi kapsama alanı genişletilebiliyor.

Çözümün dahili test sonuçlarına göre, yeni grafik motoru sayesinde arayüz artık 12 kat daha hızlı çalışıyor. Kaspersky Antidrone, önemli bir yeniden tasarımın ve yeni bir çerçevenin yapıldığı ve daha yüksek çalışma hızıyla sonuçlanan kendi geliştirilmiş haritasına sahip. Tüm grafik öğeler gerçek zamanlı olarak kolayca görüntüleniyor. Ayrıca, kullanıcılar artık tüm ayrıntıları daha yakından incelemek için video analizi ve harita modları arasında kolayca geçiş yapabiliyor.

Kaspersky Antidrone arşivi, yanlış pozitifler (örn. kuşların tespiti) dahil olmak üzere tüm olaylar hakkında bilgileri depoluyor. Rapor otomatik olarak ve yalnızca kullanıcı tarafından seçilen olaylar için oluşturuluyor. Kalkış noktası, pilotun konumu, uçuş başlangıç ve bitiş zamanlarının yanı sıra videoda tespit edilen ilk ve son kareler gibi temel özellikler raporlarda vurgulanıyor. Yeni versiyonda arşiv daha detaylı ve anlaşılması daha kolay biçimde sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Kaspersky Antidrone Uluslararası İş Geliştirme Müdürü Alexander Gorbunov, "İnsanlar antidrone çözümlerinden bahsettiklerinde akıllarına hemen donanım geliyor. Ancak tehdit ortamı dönüştüğü ve donanım cihazları tek başına kapsamlı güvenliği sağlayamadığı için yazılımlar giderek daha önemli hale geliyor. Bu alanda sundukları çözüm paketinin tamamını geliştirmeye ve iyileştirmeye odaklandıklarını belirterek, "yeni sürümde, yazılımdaki birçok hayati işlevi optimize ettik ve yanlış pozitif sorununu çözdük. Arayüzde gezinmeyi basitleştirdik ve aşırı bilgi yükünü ortadan kaldırdık. Entegrasyon yetenekleri geliştirmemiz, çözümümüzü sahada yaygınlaştırmak için ihtiyaç duyulan geliştirici kaynaklarını azalttı." açıklamasında bulundu.