Apollo 11 nedir? Apollo 11 görevi neydi? Apollo 11 hakkında ilginç gerçekler...

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:16

16 Temmuz 1969'da Cape Kennedy uzay üssünden fırlatılan Apollo 11'in içindeki astronotlardan Neil Armstrong ve Edwin Aldrin 20 Temmuz'da Eagle adlı Ay Örümceği'ne geçtiler ve 21 Temmuz'da sabahın erken saatlerinde Ay'a ayak bastılar. İşte dünyanın dönüm noktalarından biri olan Apollo 11'in serüveni...

APOLLO 11 NEDİR?

Apollo 11, Ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşudur. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu uzay uçuşunda astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin 20 Temmuz 1969 günü saat 20:18'de (EEZ) Ay yüzeyine iniş yapan ilk insanlar oldu.

İnişten altı saat sonra 21 Temmuz günü 01:56'da (EEZ) Armstrong ay yüzeyine adım atarak bu konuda da bir ilki gerçekleştirdi. Uçuşun mürettebatının üçüncü üyesi olan Michael Collins bu sırada Ay yörüngesinde Armstrong ve Aldrin'i taşıyan modülle bir araya gelmek için beklemedeydi. Görevin üç üyesi de sekiz gün uzayda kaldıktan sonra dünyaya döndü.

APOLLO 11 GÖREVİ NEYDİ?

Gemini Projesi'nden sonraki proje olmakla birlikte Uzay Yarışı ve Soğuk Savaş, Apollo Projesi aşamasına gelinmesinde etkili olmuştur. Apolo 11'in yerine getirdiği görev, hem ABD hem insanlık tarihi için bir dönüm noktası oldu. Soğuk Savaş döneminde ABD ve Sovyetler Birliği arasında başlayan mücadele, 1957'de Sovyetlerin ilk Sputnik uydusunu uzaya göndermesiyle bambaşka bir hal aldı. Artık 2 ülke arasında ''uzay yarışı' başlamıştı.

Sovyet kozmonot Yuri Gagarin'in 1961 yılında uzaya çıkan ilk insan olmasıyla, teknoloji üstünlüğü açık ara farkla Rusya'ya geçmişti. Bunun üzerine ABD'nin uzay ajansı NASA, 17 adet Apollo'nun görevini yerine getirebilmesi için 400 bin kişiyi çalıştırdı ve 25 milyar dolar harcama yaptı. Aynı zamanda, Ay yüzeyini ve olası fırsatları keşfetmek,kaynaklara önce ulaşma isteği gibi hedefleri de bu yarışın gölgesine atıp, göz ardı etmemek gerekir.

20 Temmuz 1969'da, Apollo 11 Dünya'dan ayrıldıktan yaklaşık 110 saat sonra, Neil Armstrong Ay'a ayak basan ilk insan oldu. 20 dakika sonra onu Buzz Aldrin izledi.