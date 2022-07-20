Apollo 11 nedir? Apollo 11 görevi neydi? Apollo 11 hakkında ilginç gerçekler...
Sovyetler Birliği ve ABD'nin arasındaki soğuk savaşın uzay yarışlarına dönüşmesiyle dünya yeni bir döneme girdi. Apollo 11'in bu dönemin en etkileyici serüveni. Peki, Apollo 11 görevi neydi? Apollo 11 hikayesi nedir?
16 Temmuz 1969'da Cape Kennedy uzay üssünden fırlatılan Apollo 11'in içindeki astronotlardan Neil Armstrong ve Edwin Aldrin 20 Temmuz'da Eagle adlı Ay Örümceği'ne geçtiler ve 21 Temmuz'da sabahın erken saatlerinde Ay'a ayak bastılar. İşte dünyanın dönüm noktalarından biri olan Apollo 11'in serüveni...
APOLLO 11 NEDİR?
Apollo 11, Ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşudur. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu uzay uçuşunda astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin 20 Temmuz 1969 günü saat 20:18'de (EEZ) Ay yüzeyine iniş yapan ilk insanlar oldu.
İnişten altı saat sonra 21 Temmuz günü 01:56'da (EEZ) Armstrong ay yüzeyine adım atarak bu konuda da bir ilki gerçekleştirdi. Uçuşun mürettebatının üçüncü üyesi olan Michael Collins bu sırada Ay yörüngesinde Armstrong ve Aldrin'i taşıyan modülle bir araya gelmek için beklemedeydi. Görevin üç üyesi de sekiz gün uzayda kaldıktan sonra dünyaya döndü.
APOLLO 11 GÖREVİ NEYDİ?
Gemini Projesi'nden sonraki proje olmakla birlikte Uzay Yarışı ve Soğuk Savaş, Apollo Projesi aşamasına gelinmesinde etkili olmuştur. Apolo 11'in yerine getirdiği görev, hem ABD hem insanlık tarihi için bir dönüm noktası oldu. Soğuk Savaş döneminde ABD ve Sovyetler Birliği arasında başlayan mücadele, 1957'de Sovyetlerin ilk Sputnik uydusunu uzaya göndermesiyle bambaşka bir hal aldı. Artık 2 ülke arasında ''uzay yarışı' başlamıştı.
Sovyet kozmonot Yuri Gagarin'in 1961 yılında uzaya çıkan ilk insan olmasıyla, teknoloji üstünlüğü açık ara farkla Rusya'ya geçmişti. Bunun üzerine ABD'nin uzay ajansı NASA, 17 adet Apollo'nun görevini yerine getirebilmesi için 400 bin kişiyi çalıştırdı ve 25 milyar dolar harcama yaptı. Aynı zamanda, Ay yüzeyini ve olası fırsatları keşfetmek,kaynaklara önce ulaşma isteği gibi hedefleri de bu yarışın gölgesine atıp, göz ardı etmemek gerekir.
20 Temmuz 1969'da, Apollo 11 Dünya'dan ayrıldıktan yaklaşık 110 saat sonra, Neil Armstrong Ay'a ayak basan ilk insan oldu. 20 dakika sonra onu Buzz Aldrin izledi.
İşte Armstrong'un aya ilk adım attığında televizyondan yayımlanan meşhur sözü :
''Bu bir adam için küçük, insanlık için çok büyük bir adım!''
APOLLO 11 HAKKINDA İLGİNÇ GERÇEKLER
- Fırlatma rampasından Ay’ın yörüngesine giren Apollo 11 daha sonra ikiye ayrılmış, Ay modülü içinde bulunan Armstrong ve Aldrin, Ay’ın Dünya’ya bakan yüzünde bulunan “Sessizlik Denizi”ne iniş yapmışlardır. İniş ve Ay yüzeyinde bekleme süresi dahil 21 saat Ay’da zaman geçirmişlerdir.
- Kimilerine göre Apollo 11'in uzay serüveni gerçek değildir hatta Amerika’da başkanların bile özel izinle girebildiği yakınına yaklaşılamayan, üzerinden uçak geçemeyen ve sır gibi saklanan 51. Bölge’de çekilmiştir.
- Apollo Projesi, adını Yunan tanrısı Apollon’dan almıştır.
- 27 Ocak 1967 yılında başlatılan Apollo 1 görevinde, Ed White, Roger B. Chaffee ve Gus Grissom isimli üç astronot kaza sonucu yanarak öldü. Görev, Dünya’da test aşamasındayken kapsülde çıkan yangın sonucunda oksijenin tükenmesi ile 3 astronotun ölümü ile sonuçlandı.
- Armstrong’un aya inişinin görüntülerini çeken kişi aynı görevde yer alan Buzz Aldrin'dir. Armstrong’un inişi belgeleme sorumluluğu vardı ve bu sebeple Apollo 11 görevine ait görüntülerin çoğu Aldrin’in çekimleridir.
- Astronotlar, Ay’dan zararlı mikrop taşımalarına karşın Apollo 11 ekibi, dönüşten hemen sonra karantinaya alındı.
İlgili Haberler
- Demans hastalığı nedir? Demans belirtileri nelerdir?
- Unutursam Fısılda filmi konusu nedir? Unutursam Fısılda gerçek bir hikaye mi? Unutursam Fısılda nerede çekildi?
- Kıbrıs Barış Harekâtı ne zaman başladı? Kıbrıs Barış Harekâtı'nın parolası nedir? Kıbrıs Barış Harekâtı'nın sonuçları nelerdir?
-
Video Haberler
- Altılı masa ve HDP açıklaması
- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyuma protesto
- 'Öneriyoruz' dedi ve çağrı yaptı
- MSB'den 3 bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli
- Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır'
- Canlı yayında ekonomi atışması: Bizi ne zannediyorsunuz
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
- İstanbul'da 4 ilçede çayır tırtılı alarmı!
- İktidarın ekonomi modeline cari açıklı eleştiri
- Trafikte drift yaptı; Ehliyetine el konuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Saray'da Kılıçdaroğlu telaşı
- AKP kaynıyor...
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- 'Bilal Erdoğan'ın bu zirvede ne işi var?'
- Yolda akıl almaz ihmal: Melik bebek feci şekilde öldü
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
- İsmailağa'dan 'Cübbeli Ahmet' açıklaması
- THY'nin mavi uçağının sırrı
- Zafer Partisi'nde 'Alevilik' krizi
- Erdoğan intikam mı aldı?