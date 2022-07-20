Unutursam Fısılda filmi konusu nedir? Unutursam Fısılda gerçek bir hikaye mi? Unutursam Fısılda nerede çekildi?
İki ses sanatçısı kardeş olan Hanife ve Ayperi'nin hikayesinin anlatıldığı Unutursam Fısılda filmi, gidenlerin ve kalanların öyküsünü beyazperdeye taşıyor. Çıktığı tarihte epey yankı uyandıran film, hala ekranlarda ilgiyle izleniyor. Peki, Unutursam Fısılda filmi konusu nedir? Unutursam Fısılda oyuncuları kimler? Unutursam Fısılda nerede çekildi?
Unutursam Fısılda, yönetmenliğini ve senaristliğini Çağan Irmak'ın yaptığı 2014 yapımı, Türk melodram sinema filmidir. 29 Ekim 2014 tarihinde Türkiye'deki sinemalarda gösterime girmiştir. İşte duygu ve dram yüklü Türk filmi Unutursam Fısılda hakkında merak edilenler..
UNUTURSAM FISILDA FİLM KONUSU NEDİR?
Sağlık lisesinden yeni mezun olup, kasabanın sağlık ocağında hemşireliğe adım atan Hanife ve aykırı kızı kardeşi Hatice, küçük ve kendi halinde, muhafazakâr bir kasabada yaşamaktadırlar. Hanife ne kadar çekingen ve içine kapanıksa, Hatice bir o kadar haylaz, laf dinlemez ve başına buyruktur. Edebiyata meraklı Hanife kimselere göstermeden bir şiir defteri tutarken, Hatice çevresindeki herkesi unutacak kadar şarkı söylemeye tutkundur. Bir gün yeni atanan kaymakamın oğlu Tarık kasaba merkezine gelir ve iki kız kardeşin hayatı o günden sonra tamamen değişir.
UNUTURSAM FISILDA'NIN HİKAYESİ GERÇEK Mİ?
Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde olduğu Unutursam Fısılda, gerçek bir hikayedir.
UNUTURSAM FISILDA OYUNCULARI KİMLER?
- Işıl Yücesoy
- Hümeyra
- Mehmet Günsür
- Farah Zeynep Abdullah
- Kerem Bürsin
UNUTURSAM FISILDA NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri Ödemiş'in Birgi mahallesi ve İstanbul'da gerçekleştirildi.
UNUTURSAM FISILDA FİLMİ HANGİ YILLARI ANLATIYOR?
70'li yıllarda geçen filmde, her çekim mekanı için titiz çalışmalar yürütüldü ve o dönemin afiş ve kıyafetleriyle özellikle Unkapanı Plakçılar Çarşısı 70'li yıllara geri döndü.
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