Demans hastalığı nedir? Demans belirtileri nelerdir?

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 13:38

Demans tek bir hastalık ismi olmayıp, bellek ve benzeri zihinsel yeteneklerin bozukluğu ile giden hastalıkların hepsine verilen genel isimdir. Hastalıkta etkilenen bölgeler hafıza, dikkat, dil ve problem çözme alanlarıdır. Durumun ileri aşamalarında kişi zaman, yer ve kişi oryantasyonunu kaybeder. İşte demans hastalığı hakkında başlıca noktalar...

DEMANS NEDİR?

Demans, düşünce bozukluğudur. Halk arasında bunama da denir. Demans, beyinde hasardan kaynaklanan ve ilerleyen bir bozukluk olup kişide yaşından beklenen beyin performansını gösterememesidir. Demanslı bireylerde hafıza ve yürütücü işlevlerde( yargılama,hesaplama,planlama ve organize davranışlar) bozulma, duygu kontrolü ve çevreye olan ilginin azalması gibi temel klinik özellikler görülür, düşünce içeriği fakirleşir ve kişilik değişiklikleri de gelişebilir.

DEMANS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Demansın en açık belirtisi yeni alınan bilgilerin unutulmasıdır. Bunun dışında bir kişinin, demans hastası olarak kabul edilmesi için aşağıdaki işlevlerden en az ikisinde bozulma gözlenmelidir:

Bellek,

İletişim ve dil,

Odaklanma ve dikkat etme yeteneği,

Muhakeme ve yargı,

Görsel algı

DEMANSIN TEDAVİSİ VAR MIDIR?

İlerleyici demans türlerinin çoğu tedavi edilemez ancak belirtileri ve semptomları yönetmenin bir takım yolları vardır. Bunlar ilaçlı, ilaçsız ve bazı terapi yöntemleridir.

DEMANS ÖLÜMCÜL MÜ?

Demans; ilerleyici ve ölümcül bir hastalıktır. Hafızada bozukluk, günlük yaşam aktivitelerinde ilerleyici gerileme, çeşitli psikiyatrik semptomlar ve davranış bozukluklarıyla karakterizedir. Alzheimer hastalığı demansın en sık nedenidir. Tanı konulduktan sonra ortalama yaşam süresi 4-10 yıldır. Bazen bu 1-20 yıl da olabilir.

DEMANS KAÇ EVREDEN OLUŞUR?

Demans hastaları genel olarak erken, orta ve ileri olmak üzere üç evreye ayrılır. Hastalar zaman içerisinde erken evreden ileri evreye ilerlerler. Evreler arası geçiş süreleri hastadan hastaya farklılık göstermekle birlikte ortalama 2-5 yıldır.